Diosdado Cabello: “estamos obligados a reunirnos para conspirar”

Luis Parra preside la asamblea “Sin el apoyo de la revolución” dijo Diosdado Cabello, sin embargo el pasado 5 de enero, Parra recibió el respaldo de la bancada del Psuv, para lograr los objetivos en la Asamblea Nacional.

Mientras Diosdado Cabello confesaba que “estamos obligados a reunirnos para conspirar en nuestra defensa” en su programa televisivo, la junta directiva de la AN presidida por Juan Guaidó era hostigado en el Hotel Paseo Las Mercedes.

“Dejaremos de conspirar cuando los pueblos sean realmente poder, cuando manden los pueblos; ahí dejaremos de conspirar”, comentó Cabello.

“Nadie vaya a pensar que Luis Parra es del Gran Polo Patriótico; mañana le pisan los dedos con la puerta e inventa cualquier cosa, sepamos que la derecha actúa de esa manera, él no es chavista, no es de izquierda, no es revolucionario, es parte de la estructura de la derecha, peleada pero es parte de la estructura de la derecha”, afirmó.