La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, arribó este viernes a la ciudad de Nueva York en Estados Unidos (EE.UU.) para participar en la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas.

El 26 de septiembre la Vicepresidenta Ejecutiva informó que asistiría al organismo internacional para consignar las 13 millones 287.742 firmas que fueron recolectadas durante la campaña No Más Trump (No More Trump), como muestra del rechazo del pueblo venezolano a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra la Patria de Simón Bolívar.

#VIDEO| Vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, llega a la #ONU para participar en el 74° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas #UNGA pic.twitter.com/tX3JKbr5rI — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) 27 de septiembre de 2019