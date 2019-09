Un individuo que respondía al nombre de Darwin Alejandro Luces Salinas, de 24 años de edad, falleció tras sostener un presunto enfrentamiento con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales, adscritos a la Subdelegación de Mariño.

De manera extraoficial se informó que el suceso ocurrió a primera hora de la mañana de este viernes en la parte interna de una vivienda signada con el número 11, situada en la manzana 6 del sector Samán Tarazonero del municipio Mariño.

De acuerdo a la información proporcionada a los medios de comunicación social, los funcionarios se trasladaron a ese sector realizando un trabajo de investigación en relación a unos hechos ocurridos recientemente y dando respuesta a las denuncias. De pronto, según las fuentes consultadas, avistaron a un sospechoso, a quien se le dio la voz de alto y éste respondió disparando a las comisiones y además mostrando una conducta evasiva.

Acto seguido se registró un enfrentamiento y en el hecho cayó herido Luces Salinas, quien fue trasladado a un centro asistencial del municipio, donde fue ingresado sin signos vitales. Se notificó que en el sitio se recuperó un armamento y otras evidencias que serán analizadas, mientras que el cadáver de Darwin Luces fue trasladado al Servicio de Medicina y Ciencias Forenses con sede en Caña de Azúcar del municipio Mario Briceño Iragorry.

FAMILIARES SE ACERCARON A ELSIGLO

Por su parte, los familiares del ciudadano se presentaron en la tarde de ayer a la sede del matutino de los valles de Aragua, ofreciendo declaraciones sobre lo ocurrido y desmintiendo la versión del supuesto enfrentamiento durante la madrugada de este viernes.

Hojandreis Pacheco de Luces, esposa de Darwin Alejandro, acompañada de Grises Sánchez, suegra del joven e Irene Luces, tía, dijo, “nosotros dormíamos a eso de las 4:00 de la madrugada, cuando se presentaron esos funcionarios y me sacaron sin sandalias con mi hijo, procreado de la relación con mi pareja y me llevaron a la sede policial en Turmero, quedando mi esposo en la casa”.

“Horas más tarde me dejaron ir del sitio y, toda confundida, me mandaron a la Base de Homicidios en San Pablo, en donde me indicaron unos funcionarios que mi compañero había muerto en un enfrentamiento”, dijo.

Luego me pregunté lo siguiente: ¿Cómo es eso del enfrentamiento? ¡No entiendo nada” exclamó la denunciante. Sin dinero cómo pagar un pasaje, y con la ayuda de la familia, “me trasladé a la casa y encontré nuestro espacio manchado de sangre. Eso era horrible”, dijo.

“Mi esposo no era ningún delincuente, y reconozco que estuvo preso pero después se aclaró ese percance. En el Ministerio Público su historial sale limpio y eso me indica que se trataba de un ciudadano sin problemas con la justicia”, adicionó la denunciante.

Finalmente añadió que Darwin Luces era un sargento 1ro activo de la Guardia Nacional Bolivariana y actualmente se encontraba de reposo, debido a un problema de salud. Estaba destacado en el Destacamento de El Limón, en la vía hacia Ocumare de la Costa.

“Como esposa y madre, exijo justicia. Ese caso no puede quedar impune”, agregó la denunciante.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo