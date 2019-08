Maite Delgado es sin duda alguna referente de la televisión venezolana y más cuando se trata del Miss Venezuela, El concurso de belleza más reconocido del país y América.

Loading...

La estrella de televisión reveló cómo compartía con sus amigos del backstage después de los concursos que por años ella animó y que muchos consideran los “años dorados” del certamen.

Lo que nadie podría imaginarse es que la animadora venezolana caracterizada por su seriedad en la televisión y la reputación intachable que ha tenido en toda su trayectoria, celebraba luego de animar cada Miss Venezuelacompartiendo unas cervecitas. Así lo dijo el profesor de oratoria Rafael Briceño en un video que la misma Maite se encargó de publicar.

“La primera vez que trabajé en el concurso me fui a la fiesta post coronación, pregunté por Maite y me dijeron: ella no viene a esta celebración; ella se queda en el poliedro con el equipo de desmontaje, compra la mitad de las cervezas, la otra parte la compra el equipo y ella se queda allí”, comentó el experto en oratoria en el material audiovisual.

A este TBT, la criolla respondió: “Tal cual como lo cuentas apenas terminaba el concurso nos reuníamos equipo técnico, tramoyeros, mantenimiento, maquillaje, seguridad, producción y hasta @alfonsogonzalezmora1 y @managerluisbascaran. Entre todos llevábamos las cositas; con picadura incluida y con shores de jean; franelita y cerveza en mano se armaba la pachanga, con la música que salía de los carros hasta las 5 o 6″, dejando ver así su lado fiestero.

El pensamiento de Maite es que “el éxito se construye y se celebra en equipo”,era por esta razón que cada año decidía quedarse a celebrar después de la coronación.

Elfarandi