La cantante española Natalia Jiménez devuelve el “cariño y amor” que ha recibido del público mexicano en las últimas dos décadas con su próximo disco “México de mi corazón”, en el que se le unen figuras como Carlos Rivera, Paquita la del Barrio y Banda MS.

Durante una entrevista con Efe en Miami, la artista dijo que el disco, en el que interpreta grandes éxitos musicales de México, y por primera vez en su carrera junto a una banda de mariachis, es la “mejor manera de devolver el cariño y el amor” que ese país le ha dado desde sus inicios.

“Desde que estaba en (el grupo) La Quinta Estación siempre me encantó la música mexicana. Aprendí a apreciarla, a escucharla y a cantarla y me di cuenta de que me queda pintado, porque puedo cantar lo que me dé la gana, no como en el pop”, afirmó.

Para este trabajo, que saldrá a la venta el próximo 30 de agosto, Jiménez se ha rodeado de reconocidas figuras mexicanas como Paquita la del Barrio, Banda MS o El Bebeto. “Es gente a la que admiro mucho y es gente a la que quiero”, declaró.

La primera carta de presentación del disco es “El Destino”, el clásico de Juan Gabriel y primer sencillo del trabajo discográfico. Para este canción la española se une a Carlos Rivera, a quien conoció en el programa concurso “La Voz México”.

“Ahí desarrollamos una amistad artística, nos admiramos el uno al otro, como me pasa con Marc Anthony, que estamos enamorados musicalmente el uno del otro”, declaró.

“El destino quiso que nos conociéramos, porque tenemos una historia muy parecida, es muy curiosa”, admitió sobre las trayectorias paralelas que ella y Rivera han tenido.

La cantante se refirió a las mudanzas que cada quien emprendió para fortalecer sus carreras. “Él empezó en México pero se fue a España a buscarse las castañas, e hizo lo mismo que yo, que me fui a México”, resaltó.

Jiménez asegura que solo podría hacer este disco con canciones mexicanas porque es un estilo con el que se siente a gusto y descarta hacer lo mismo con otros géneros musicales, como la copla española.

“A mí me encanta la copla, pero lo que tiene el mariachi es que tú sales a cantar con veinte mariachis con sus sombreros, sus trajes y sus trompetas, y eso me encanta, es otra cosa”, remarcó.

Una figura popular para el público de España y Latinoamérica desde que era la vocalista de La Quinta Estación, que publicó su primer álbum de estudio, “Primera Toma”, en el año 2001, la española logró sobresalir luego como solista.

La banda, que poco después de su debut discográfico fijó su base en México, fue reconocida con dos premios Grammy Latino y un premio Grammy, pero en 2011 la madrileña decidió iniciar una carrera en solitario vigente hasta la actualidad.

La intérprete de “El mundo se equivoca” reivindicó que hoy en día hay que “tener más humildad” para vivir de la música, al mismo tiempo que lanzó una critica al uso que se dan a las redes sociales.

“Tenemos un culto al ego y solo mostramos lo bonito de nuestras caras y nuestros cuerpos”, mencionó, para luego agregar que “hay que ser lo más humilde y lo más normal posible”.

La española dice no sentirse amenazada por los protagonistas de las actuales tendencias musicales, el reguetón o la música urbana, y cree que hay espacio para todos, en un contexto dominado por las plataformas digitales que permite una mayor diversidad de géneros.

“Estamos en un momento genial porque ahora tenemos las plataformas digitales y antes dependías de sonar en la radio, algo que no pasa en estos momentos porque sacas un proyecto y si a la gente le gusta lo va a escuchar y lo va a comprar igual”, justificó.

Natalia Jiménez iniciará en breve una gira promocional por Estados Unidos y América Latina, tras lo cual viajará a España en septiembre y se presentará en el festival “Vive Dial” con Jesús Navarro, vocalista del grupo Reik, con quien interpretará “Nunca es tarde”.

EFE