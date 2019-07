En el municipio José Félix Ribas, el café tuvo un largo periodo de ausencia, pero hace más de dos meses comenzó a dejarse observar por los compradores; y ahora con más fuerza que nunca, pues se consigue en cualquier tipo de comercio de la entidad, en variadas marcas y presentaciones por doquier, lo que causó furor en más de un “coffe lover” o amante del café.

Sin embargo, no todo parece ser felicidad, pues los costos en los que está posicionado este producto, llegado al país de la mano de Frailes y Capuchinos brasileños, amargan para muchos de esta parte del eje Este, su potente sabor, ya que lo que deben invertir es equivalente a un salario mínimo; esto tomado de que el medio kilogramo se consigue hasta los 19 mil bolívares.

Siendo así, que en comercios establecidos el paquete de 200gr del café más económico, cuesta desde los Bs 6.500 mientras que el de medio kilogramo de la misma marca se coloca en 16.400 bolívares, dejando por debajo la cifra mostrada por los productos importados, que también están por todos lados.

Ahora bien, según los ciudadanos la especulación se acentúa, cuando llegan a los puestos informales de la avenida Rivas Dávila de La Victoria, ya que el cuarto de kilo vale 7.000 y 18.000 bolívares el medio kilo, “si están de suerte”, porque hay buhoneros, quienes incrementan el costo dependiendo del tipo de pago, como ya se ha vuelto costumbre.

Ante este hecho, según los encuestados al parecer no todo está perdido, ya que a pesar de estos abismales precios, los amantes del buen café, pero con poca “Platica” en los bolsillos, tienen en la avenida Francisco de Loreto, los molinos con el café en granos, calificados como “salva patrias”.

Este procedimiento consiste, en que un hombre con un molinillo eléctrico en plena calle, muele el grano y venden el café a la mitad del precio, que los que vienen con marca de fábrica; una buena opción no sólo de compra sino de pago, pues si bien, no tienen punto, si cuentan con el usado pago móvil y el precio no pasa de Bs. 18.000 el kilo.

Aunado a esto también venden paquetes de 140, 100 y 50 gramos. Para los que quieren darse un gustico pequeño, además de los tradicionales de medio kilo o 250 gramos.

Vale destacar, que la mayoría de los granos vienen de diversas zonas de Venezuela, al igual que los de marca. Así como también de siembras que tienen en el mismo municipio, en conucos improvisados.

Entre tanto, en el municipio más grande del eje Este del estado Aragua los consumidores siguen peregrinando y buscando la mejor alternativa, para no perder la costumbre de los cafecitos, en las mañanas con el desayuno, en las tardes de tertulia y porque no, como digestivo luego de la cena.

DANIEL MELLADO | elsiglo – La Victoria