Los comerciantes de rubros que necesitan refrigeración para su conservación tienen que ingeniárselas para mantener los alimentos en buen estado, principalmente el pescado, la carne y el queso.

Loading...

Luego del reciente mega apagón nacional, los comerciantes de algunos centros de abastecimiento se vieron en la necesidad de hacer uso de generadores eléctricos para mantener encendidas sus neveras, y en algunos casos, el hielo es la opción para mantener refrigerados los productos.

Omar Barrios, expendedor de carne y embutidos exclamó, “lo que está a nuestro alcance es hacer hielo en botella para mantener la carne y el queso, hay que ingeniárselas para sobrevivir”.

Por su parte, Rubén Darío Goncalvez, carnicero, acotó, “que más podemos hacer, la situación no está nada fácil, la contingencia la podemos subsanar poniendo a funcionar las plantas eléctricas, para poder conservarlas”.

Acerca del tema, Orlando Sulbarán, pescadero resaltó, “la luz está intermitente, se va y viene, por esta circunstancia pusimos la planta, pero en vista de la inconsistencia de la energía también tenemos preparados hielo para la conservación del producto”.

De esta misma manera algunos comerciantes ya estaban preparados para el evento ocurrido con la electricidad, tomando como referencia la experiencia pasada con los apagones del mes de marzo; tal es el caso de María Pereira, “las neveras guardan el frío por bastante tiempo sino se abre mucho eso es una ventaja, tenemos panelas de hielo preparadas para colocárselas a las carnes, desde el pasado apagón ya no pedimos la misma cantidad de carne de antes, precisamente tomando la precaución de que esto podía volver a suceder”.

SIN PAGOS ELECTRÓNICOS

Los comerciantes no sólo están con la angustia de que no se les dañe los rubros, sino también las pérdidas que generan las ventas en cuanto a las formas de pago electrónicos, ya que muchos puntos de venta no estaban funcionando.

En este sentido, Gregorio Urbina destacó, “no sólo tiene el problema para la conservación de sus quesos, sino que se le va hacer cuesta arriba, con los problemas de pago no pasan los puntos, Cantv caído, el efectivo está escaso, y los bancos no están trabajando”.

Félix Alberto González recalcó, “el queso obviamente sino se congela o se mantiene refrigerado se daña, pero está la situación de la pérdida de kilos por el desagüe del mismo, el queso merma y va perdiendo peso, eso genera pérdida para el comerciante, igualmente pasa con el pollo”.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo