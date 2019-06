Luego de más de dos meses de escasez de gasolina, esta semana comienza con una disminución significativa del número de vehículos en las colas en las estaciones de servicio.

Andrés Torrealba, quien se encontraba equipando su vehículo, explicó que “el problema y las colas en las estaciones de servicio ha ido mejorando poco a poco, sin embargo se puede notar como algunas bombas se encuentran cerradas y otras, aunque tienen gasolina, no tienen mucha cola, quizás la gente se acostumbró a no hacer la cola si no a esperar a tener el tanque en reserva y no desesperarse por surtir a cada rato”.

Algunos encuestados en las estaciones de servicio destacaron que nunca hubo una información oficial sobre las causas de la falla en la distribución de gasolina, no obstante prefieren olvidarse de eso y ligar con que el problema ya esté resuelto.

Al respecto, Gregorio Cruz dijo: “Esperamos que la situación siga mejorando, en mi caso que trabajo con mi vehículo transportando legumbres debo recargar el tanque casi a diario y durante los días de escasez tuve algunas pérdidas. Desde hace varios días se encuentra uno con colas de 8 o 10 carros cuando muy largas, no como hace un mes que me tocó dormir en la avenida Las Delicias esperando más de 12 horas para poder llenar el tanque de mi vehículo y seguir trabajando”.

Durante un recorrido por algunas estaciones de servicio se pudo observar como algunas disponían del combustible y se mantenían con pocas colas, mientras que otras estaban cerradas.

Humberto Montausti sostuvo que, “aunque parece que se estuviera arreglando la problemática, es como una falsa sensación de mejora, ya que hay gasolina en algunas estaciones estratégicas, por ejemplo en esta distribuidora hay porque se encuentra en la vía a la playa, pero hay otras que permanecen cerradas, también hay que acotar que algunos usuarios prefieren mantener la calma y no hacer la cola impulsivamente, esperemos siga mejorando, pero muchos sentimos que el problema sigue presente y podría agudizarse en vista de los rumores en la falta de distribución”.

