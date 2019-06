“Toy Story 4” reinó en los cines de Estados Unidos este fin de semana y, aunque su resultado se quedó por debajo de las expectativas de los expertos, la cinta animada acabó así con la mala racha reciente de varias secuelas que fracasaron en la taquilla.

Según los datos publicados este lunes por el portal especializado Box Office Mojo, “Toy Story 4” obtuvo 118 millones de dólares en EEUU en su estreno en los cines, que, no obstante, fue un dato menor a la cifra de 140 millones que anticipaban los especialistas.

Además, la cinta de Pixar consiguió 120 millones de dólares en el resto del mundo.

Esta nueva entrega de la saga juguetera de animación terminó con la mala racha reciente de las secuelas en los cines estadounidenses, que en las últimas semanas acumularon notables tropiezos con filmes como “Dark Phoenix” (de la saga “X-Men”), “Men in Black International” o “Godzilla: King of the Monsters”.

EFE