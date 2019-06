El popular pancito francés, luego de haber estado ausente durante un largo tiempo en las diferentes panificadoras, nuevamente se le puede observar en los exhibidores, aunque por lo general es ofrecido, no por unidad, sino en grupos de 10 piezas.

“Dame un francés” ya es una frase que dejará de escucharse en boca de los consumidores, quienes luego de que el popular bolillo de trigo apareciera en los exhibidores, ahora se ofrecen, pero en combo.

“No se puede vender por unidad, pues da igual trabajo que el pan campesino, pero se debe vender en menos, por eso se ofrece en grupo para que salga más rápido y genere ganancias, pues una bolsita tiene un costo de 7 mil bolívares, la cual tiene diez panes, lo que equivaldría a Bs 700 c/u“, son las palabras de Lucio Rojas, propietario de una panadería.

“La gente prefiere en vez de llevar uno solo a 700 bolívares, más bien, llevar uno grande que cuesta 3 mil quinientos, y en su defecto los diez, que en resumen a nosotros los vendedores es que nos conviene”, manifestó el panadero.

Rojas dijo que la desaparición del pan francés se debía a que con la ausencia de la harina, cuando esta era adquirida para poder concebir ganancias, los panaderos preferían hacer el pan dulce, el cual tiene mayor conservación y aunque se vende más caro, la gente lo lleva más, o el pan campesino o canilla grande, que igualmente se vende en un precio más alto, pero la gente lo adquiere, pues en comparación al francés por el tamaño y en su precio justo, la gente lo descartaba, pues lo hallaba caro.

No obstante, esta explicación no resulta clara, pues el pan francés por su tamaño de 150 gramos aproximadamente debería oscilar en un precio de Bs 200, pero el comerciante, quien aplica la especulación, quiere llevarlo a un valor de 700 y 1.000 bolívares y obviamente que por su tamaño y por unidad la gente lo descarta.

En este sentido, Julio Méndez, consumidor, expresó que “el pan francés ya no sale como antes, porque aunque lo hemos visto en las panaderías últimamente, ahora es raro que te lo vendan por unidad, pues te lo venden en combo de diez panes y cuando tu sacas la cuenta, sale más caro cada pancito, ya que yo he visto las bolsas de diez piezas, hasta en 10 mil bolívares, es decir a mil cada uno”.

“Antes por lo que uno buscaba el pan francés, era porque salía barato y yo con uno que comiera, aguantaba el hambre, mientras esperaba la comida, pero ahora uno solo te sale caro, casi como uno grande, prefiero comprar el grande”, dijo Méndez.

Por su parte, Néstor Molina igualmente consumidor dijo, “sí ha vuelto el pan francés, yo ahora lo he visto en muchos lugares“.

“En donde lo he comprado más económico, ha sido en el centro, que estaba en Bs 500 por unidad y por bolsa de diez panes en 5 mil, pero no sale con mucha frecuencia, lo que sí es más común es el pan campesino, que te lo ofrecen en 4 mil y bueno. Otro es el pan dulce pequeño, que cuesta 1.500 Bs, pero el francés deberían sacarlo más, porque de verdad es necesario”.

Finalmente Jean Carlos, vendedor de pan, dijo, “aquí donde yo trabajo lo sacamos con algo de regularidad y lo vendemos en diez panes por 5 mil 500 bolívares, y por unidad no lo vendemos por órdenes del propietario, pues él dice que no es productivo de esa manera, pues la gente no lo lleva mucho, no lo ve atractivo por el precio, y quizás por algo psicológico, la bolsa se vende más rápido, aunque es lo mismo”, dijo.

