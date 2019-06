Los Jonas Brothers lanzaron su nuevo álbum el viernes 7 de junio con I Believe como una de las melodías más románticas.

“Esta canción es una carta de amor para mi esposa”, dijo a Nick a Apple Music, reporta Harper’s Bazaar. “Estoy tan emocionado de tocarla en la gira”.

Nick y Priyanka se casaron en la India frente a familiares y amigos en diciembre después de meses de haber empezado a salir.

I Believe contiene letras como Well, call me crazy / And people saying that we move too fast / But I’ve been waiting, and for a reason / Ain’t no turning back (Bueno, llámame loco / La gente dice que vamos demasiado rápido / Pero he estado esperando, y por una razón / No hay vuelta atrás), y Cause you show me something I can’t live without / I believe, I believe, I believe / When you hold me, it’s like Heaven coming down / I believe, I believe, I believe (Porque tú me das algo sin lo que no puedo vivir / creo, creo, creo / cuando me abrazas, es como si el cielo se cayera / creo, creo, creo).

“La escuchamos mucho en tu despedida de soltero”, le dijo Joe en Apple Music.

“Suena mejor en la playa”, agregó.