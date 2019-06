¿Estás en casa y no sabes dónde está el móvil? A todos nos ha pasado, y no una ni dos veces, lo de estar en casa y tener un momento de revelación en el que nos quedamos pillados. ”¿Dónde está mi móvil?” El instinto nos dice que nos llamemos, pero, claro, lo tenemos silenciado para que las notificaciones no nos molesten. ¿Se ha perdido para siempre debajo del sofá o en el sitio más tonto? No, y a continuación os contamos cómo encontrar el móvil dentro de casa aunque esté en silencio.

Loading...

Tenemos el móvil siempre encima, y aunque fuera de casa no solemos dejarlo en ningún lado, arropados por la seguridad del hogar, solemos dejar el móvil en cualquier rincón de casa y olvidar dónde está. Como decimos, si lo tenemos en silencio. Empezamos a ponernos de los nervios, pero tanto Apple como Google tienen esto previsto y han habilitado funciones para encontrar el móvil perdido.

A continuación, os contamos cómo encontrar el móvil dentro de casa aunque lo tengas en silencio, y da igual que sea un Android de cualquier compañía o un iPhone.

Empecemos por ver cómo encontrar un Android perdido. El único requisito (tanto en Android como en iOS) es que el móvil esté conectado a Internet. No hace falta que esté con el Wi-Fi puesto, ya que también vale la conexión de datos.

Dicho esto, para encontrar el móvil Android perdido dentro de casa, lo único que debéis hacer es entrar en este enlace de Google y seleccionar el móvil. Si no estáis analizando ningún dispositivo, como es mi caso, solo os aparecerán uno o dos teléfonos, los que tengáis con vuestra cuenta de Google.

Si tenéis la ubicación, bien, os dirá que está en casa, y para hacer que el móvil suene, lo único que debéis hacer es darle a ”Reproducir sonido”. Así, el teléfono empezará, a todo volumen, a reproducir un tono de llamada durante cinco minutos.

Es la mejor forma de encontrar el móvil dentro de casa aunque esté en silencio, y como veis en la imagen, si lo habéis perdido fuera podéis bloquear el dispositivo o borrar todos los datos, por si acaso.

Y cómo encontrar el iPhone si lo hemos perdido en casa

Para encontrar el iPhone en casa aunque esté en silencio, el proceso es exactamente el mismo. Apple tiene habilitada una web de iCloud en la que podemos seleccionar el teléfono ”perdido” y reproducir un sonido estridente durante unos minutos, como en Android.

Lo único que hay que hacer es ir a este enlace, iniciar sesión con nuestra cuenta de iCloud y, ahí, veremos los dispositivos que están vinculados. Tenemos que seleccionar el móvil, ”Reproducir sonido”, y listo.

Como veis, es muy sencillo encontrar un móvil perdido en casa, aunque esté en silencio.