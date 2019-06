Este viernes se llevó a cabo en la ciudad de Maracay la presentación del Plan País Mesa Regional Aragua, la cual contó con la presencia de los diputados de la Asamblea Nacional por la entidad aragüeña, además de los integrantes de los diferentes partidos opositores de la región.

En esta actividad se conformaron las trece mesas de trabajo del Plan País, donde además sus integrantes presentaron las diferentes propuestas e ideas que se han recabado desde la entidad, esto con el objetivo de reactivar al país de forma social, económica y política.

En este sentido, José Guerra, diputado del Parlamento nacional e integrante de la Comisión de Finanzas, manifestó que de la mano de Juan Guaidó este plan representa el elemento fundamental para la recuperación de Venezuela, “estas mesas que están presentes hoy tienen que ver con educación, seguridad, agroalimentarios, entre otros”.

Guerra destacó además que Aragua representa una entidad clave para lograr las metas y objetivos, “es una entidad que cuenta con un sector educativo muy desarrollado con la presencia de universidades de calidad, de igual forma cuenta con una base de conocimientos importantes que hay que rescatar y potencial”.

El parlamentario resaltó que en años anteriores Aragua representaba una figura emblemática de la parte industrial del país, “contaba con treinta y tres zonas industriales que hoy están convertidas en un completo cementerio, pero eso lo vamos a recuperar y de esta forma generar empleos y repotenciar la educación, todo esto dentro de este plan”.

Asimismo precisó que esta propuesta tiene como objetivo fundamental parar la hiperinflación, “si no logramos frenar la hiperinflación no estaremos haciendo nada, en segundo lugar, el crecimiento económico, este país perdió el 52% de su tamaño en sólo seis años, y tercero impulsar el crecimiento del petróleo y no dejar que el mismo esté en el subsuelo y sea sustituido en algún momento por las nuevas tecnologías, además de cuarto lugar se necesita una nueva política social”.

De igual forma, el diputado indicó que las recientes cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela sólo demuestran lo devastado que se encuentra el país, “una hiperinflación que desde el año 2013 a 2019 es de 345 millones por ciento, lo que significa que ningún salario aguanta, y una economía que perdió la mitad de su tamaño y debe ser reconstruida, que es lo que estamos planteando en el Plan País“.

Finalmente, Guerra recalcó que no está de acuerdo con la dolarización del país, “está ocurriendo un hecho en el país, todo el mundo está cobrando en dólares, pero lo único que no está dolarizado son los salarios, algunas empresas están cancelando en moneda extranjera, pero no de manera formal para poder mantener el personal calificado, pero la dolarización no está contemplada en el Plan País”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | VALENTINA LEÓN (pasante)