La actriz mexicana rompió a llorar el pasado fin de semana a través de sus redes sociales tras finalizar las grabaciones de la exitosa telenovela estelar de Telemundo

Loading...

Tras 8 meses inmersa en el rodaje de la exitosa telenovela estelar de Telemundo Betty en NY, su protagonista, Elyfer Torres rompió a llorar de emoción el pasado fin de semana a través de sus redes sociales tras grabar el sábado su última escena como Betty.

“En este momento terminamos de filmar por completo Betty en NY, una historia y un personaje que me cambiaron la vida. Si yo pudiera hablarle a Betty le diría que la amo, que muchas gracias por todo lo que me enseñó, que me la llevo en mi corazón para siempre, que yo me he sentido como ella muchas veces y gracias por permitirme ser cada día más libre, gracias por permitirme conocerla y por hacer que la opinión de los demás me importe menos”, expresó entre lágrimas la joven actriz mexicana mediante un vídeo que compartió en Instagram.