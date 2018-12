Loading...

El problema de la escasez del gas doméstico continúa agudizándose en los diferentes municipios del estado Aragua.

Familias completas se ven en la necesidad de llegar a la 1:00 de la madrugada hasta los llenaderos de gas, y en medio del tierral o en las aceras más cercanas, terminan de dormir esperando que amanezca y tentar la suerte.

Esto es lo que sucede todos los días en el llenadero de gas ubicado en la Zona Industrial Güere, municipio Mariño, cuyos usuarios denunciaron que la situación empeora cada día, teniendo en consideración que los distribuidores prefieren venderle a los bachaqueros porque pagan una buena “vacuna” por el servicio prestado, además, los camioneros marcan puestos para venderlos al mejor postor.

Jermi Hermoso relató: “llegué a la 1:00 de la madrugada de ayer jueves, hice mi cola normalmente con la esperanza de que era más o menos la número 60, sin embargo, cuando llegó el camión distribuidor con al menos 200 bombonas, fue tan grande mi sorpresa que los primeros en comprar fueron los bachaqueros que estaban acompañados de sus hijos.

A cada uno les vendieron 10 bombonas, luego hicieron acto de presencia los que compraron los puestos. Los encargados prefirieron venderle a los bachaqueros, mientras que a nosotros, que habíamos madrugado, nos dijeron que solamente nos iban a vender un solo cilindro.

Imagínese que yo no alcancé a comprar y me dijeron que tenía que esperar más o menos hasta las 2:00 de la tarde, esto es un abuso y una corrupción, ahorita no tengo gas y hay que pagar sobreprecio. Me veo en la necesidad de cocinar en la casa de mis vecinas, así estamos, nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a esta situación”.

Luego Júnior Cardoso denunció que “no es posible que todos los días el pueblo tenga que sufrir para comprar una bombona de gas, basta de tanta indiferencia del Gobierno Nacional y regional, necesitamos en realidad un gobierno que solucione los problemas del pueblo, no queremos pañitos de agua caliente, sino soluciones concretas, me refiero al problema de la escasez del gas doméstico”.

“No es posible que familias completas y hasta menores de edad sacrifican horas de trabajo, estudios, o los muchachos dejen de ir al liceo para madrugar y comprar gas, hasta cuándo tanta desidia, por mi barrio venden a 350 BsS, somos un país productor de gas y no es posible que aquí no tengamos”, añadió Cardoso.

Finalmente, Jesús Ramos aseguró: “yo vengo desde El Tierral, allí no se encuentra gas en ninguna parte, pero los bachaqueros si tienen para revender, la última vez la compré en 500 BsS, hace unas horas salió un camión del llenadero y comenzó a vender solamente a los bachaqueros, seguramente ellos pagan buena “vacuna”, eso se llama corrupción, van hacer las 12:00 del mediodía y ninguna autoridad del llenadero se dignó a venir y decirnos qué es lo que está pasando con la venta del combustible, creo que para comprar aquí en este lugar tenemos que esperar más de 10 horas diarias”.

LUIS CHUNGA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA