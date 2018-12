Loading...

La época navideña ya llegó, y según los ribenses, con las navidades también llega más inflación, como principal obstáculo para comprar regalos. Y es que según los padres ya comenzó el dolor de cabeza, pues se preparan para hacer un esfuerzo mayor al de costumbre, para que sus hijos reciban un presente en Nochebuena.

En este sentido, las padres de la entidad manifestaron que la dificultad no sólo responde a los altos costos de los posibles obsequios, sino también a la falta de locales en el centro de la ciudad de La Victoria, que ofrezcan estos objetos de distracción, que ya para muchos son inalcanzables.

Varios de los encuestados indicaron que desde principios de noviembre están buscando lo que les gusta a sus pequeños, para de esa manera realizar un presupuesto, pero se han topado con un ambiente poco alentador, ya que las jugueterías al parecer desaparecieron y sin dejar rastro alguno, teniendo que ingeniárselas para conseguir las posibles peticiones de las cartas navideñas, siendo la opción más factible las compras vía Internet.

“Yo caminé toda La Victoria, porque es donde vivo y no conseguí ningún tipo de juguetería, es que ni los chinos tenían así sea un velocípedo. Es impresionante como ni teniendo la plata uno puede comprar lo que necesita. Yo opté por meterme en las redes sociales y buscar lo que mi niña quiere y gracias a Dios lo conseguí y a un buen precio. Sólo debo pagar el envío”, aseguró Marta Campanelli.

Romina Carvajal dijo, “yo ya no me mato buscando juguetes en las tiendas, porque los que hay normalmente son de mala calidad o no tienen marca, prefiero gastar un poco más, buscar en Internet y realizar un sacrificio para que mis hijos tengan una Navidad bonita dentro de lo que cabe. En ocasiones hasta hay distracciones usadas a menor precio y en buen estado”.

Por su parte, José Páez agregó, “yo compré lo que iba a poner bajo el árbol de Navidad desde finales de octubre. Aproveché una oferta de Internet y ya tengo los regalos de mis chamos. Era de esperarse que no se encontrara nada y menos en La Victoria, donde los comerciantes con la crisis han cerrado los negocios y más los de este tipo. Yo hago todo lo que deba hacer para ver una sonrisa en mis hijos y que perdure la tradición”.

Entre tanto, los padres que aún no han conseguido sus regalos, ya se encuentran buscando las alternativas que le permitan darles esa alegría a los más pequeños de la casa, cuando llegue Santa o el Niño Jesús.

DANIEL MELLADO | elsiglo