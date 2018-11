Loading...

El diputado a la Asamblea Nacional (Unidad-Miranda) y secretario general nacional de la organización política Unidad Visión Venezuela. Omar Ávila, en su acostumbrada rueda de prensa de los viernes fue consultado sobre las expectativas que se han creado sobre el 10 de enero 2019, fecha en que Nicolás Maduro debería dejar la Presidencia, luego del desconocimiento de la Asamblea Nacional, varios países y otras instituciones, tanto venezolanas como del exterior, por la ilegalidad del proceso comicial del pasado mes de mayo.

Para el parlamentario, pese a que cerca de 46 países van a desconocer el gobierno de Maduro Moros, otros 28 lo ratificarán, como China, Rusia, Turquía, Corea del Norte y Cuba, entre otros, mientras un porcentaje menor se abstendrán y permanecerán al margen, “lo cual no significa que Maduro deje el cargo o lo vayan a sacar ni nada por el estilo”.

Ávila dijo no tener ninguna expectativa con la fecha del 10-E, no obstante consideró que es una buena ocasión para que la oposición se reagrupe y “la gran oportunidad para reunificar a la oposición es el Congreso opositor denominado Venezuela Libre, que se llevará a cabo en los próximos días y que hay una participación importante ya que se han inscritos por los menos 19 mil Organizaciones No Gubernamentales a nivel nacional. En Caracas solamente se inscribieron cerca de 800 y en las regiones ha comenzado a darse una dinámica participativa muy novedosa que llega casi a 500”.

El secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela considera que se debe involucrar muchísimo más venezolanos a esta lucha que es de todo. “Lo que urge es organizar algunas acciones que permitan ayudar en esta presión necesaria para lograr el cambio de manera pacífica, constitucional y democrática como nos lo han hecho saber los distintos países del mundo que nos vienen apoyando entre los que destacan los Estados Unidos y México”.

Ávila reiteró que el Congreso del 23 de noviembre se presenta como un escenario pacífico para la unión entre los partidos políticos y la sociedad civil organizada cuya presentación en este Congreso es realmente significativa y a la vez representativa.

También el legislador se refirió al Acuerdo del pasado martes en la Asamblea Nacional, que a su juicio es positivo aunque podría ser mejorado “y hay una oportunidad de mejorarlo buscando mayor direccionalidad al texto del acuerdo, y dándoles con precisión lo que realmente se requiere”.

Añadió que el fin es que se arroje una propuesta definitiva que “se llevará formalmente a la Asamblea Nacional y llegue a la comunidad internacional, y a su vez oriente a un proceso de negociación y acuerdo, y el camino a la tan esperada y anhelada transición”.

Ávila dijo que luego del 10 de enero 2019, con el no reconocimiento de más de 40 países, el ciudadano de pies será el gran perjudicado. El parlamentario, de profesión economista, reveló que el 30 por ciento de los padres de los menores de edad escolar afirman que sus hijos comen una o quizás dos veces al día. “Esto se traduce en que más o menos 2 millones 300 mil niños corren hoy el riesgo de ausentarse de clase o abandonar la escuela”.

Señaló que de acuerdo con la FAO, “Venezuela es el país de Latinoamérica que tiene más gente subalimentada, cuyo porcentaje alcanza al 12% lo que significa que casi 4 millones de venezolanos que se hallan atravesando esa situación, cifra que se triplicó en los últimos 7 años, lo que solo apunta a un repunte de la hambruna generalizada en nuestro país a tal punto que se nota la ausencia del 10 por ciento de indigentes y personas que comían de la basura que no encuentras en los contenedores residuos de comida”.

También indicó el legislador que según el informe de la OPEP, la producción petrolera venezolana ha caído, colocándose en un millón 171 mil barriles diarios de petróleo, cifra de los años 40, hace casi 80 años, lo que significa un retroceso de 8 décadas en producción de crudo”. Ante tal panorama se agudizará crisis económica y social en el país.

“Lo único que previsiblemente ocurrirá es la agudización de la crisis, como consecuencia del mayor aislamiento del país. Quien lo va a sufrir es el ciudadano común, el ciudadano de a pié, porque habrá más escasez y el control del Estado será mayor”, puntualizó Ávila.

No obstante, el diputado cree que el 10 de enero es una oportunidad de oro “para que la oposición y el sector que se opones al Gobierno, con apoyo de la comunidad internacional pueda presionar al Ejecutivo para realizar nuevas elecciones”.

Finalmente Ávila se refirió a la dirigente política María Corina Machado, quien envió cartas a los gobiernos de Rusia y China para generar el cambió de régimen que necesita Venezuela. Para el parlamentario es una decisión de la líder de Vente Venezuela que merece se aplaudida, al igual que el mensaje que envió al estudiantado de la Universidad de Carabobo, por la valentía y la unión que tuvieron para obtener la victoria en las elecciones.

