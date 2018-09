Como Rafael Antonio Medina, de 40 años, fue identificado el hombre que resultó gravemente herido durante un presunto enfrentamiento con funcionarios de la Subdelegación del sector 8 de Caña de Azúcar, hecho ocurrido la mañana del viernes pasado en el barrio Río Blanco II, municipio Girardot.

El individuo fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció a los pocos minutos de haber sido ingresado.

Según la señora Julia Medina, madre, su hijo trabajaba sacando arena de la canal ubicada en la calle Autopista, del sector Río Blanco II, municipio Girardot, y a veces también le daban carne de cochino para que la vendiera y se ganara algunos realitos.

“A mi me dijeron que una comisión de esos organismos de seguridad llegó a buscarlo a su casa, cuya dirección no la recuerdo, y se originó un intercambio de disparos, luego lo sacaron gravemente herido y se lo llevaron al hospital, pero los vecinos me cuentan lo contrario, ellos dicen que lo sacaron muerto y lo llevaron directamente hacia la morgue, la verdad es que hay tantas versiones, quiero que se investigue y salga la verdad sobre la muerte de mi hijo”, dijo la señora Medina.

Añadió que el suceso ocurrió a eso de las 9:00 de la mañana del viernes pasado. El hombre dejó en la orfandad cinco hijos.

ABATIDOS DOS SUJETOS EN VILLA DE CURA

Asimismo se tuvo conocimiento que una comisión adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se encontraba realizando un trabajo de investigación de campo, en busca de líderes negativos y fueron sorprendidos por sujetos desconocidos, quienes activaron sus armas de fuego y dispararon contra los investigadores.

Esta situación obligó a los detectives del Cicpc a responder la balacera dejando como resultado dos sujetos abatidos, uno de ellos identificado como Jesús Alberto Vargas Barrios, mientras que el segundo no portaba ningún tipo de documentación. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Caña de Azúcar para la autopsia de ley.

ABALEADOS EN MARACAY Y CAGUA

En otro hecho murió por disparo de arma de fuego, el ciudadano Andrés Richarson Rodríguez, el hecho se registró en algún sector de la ciudad de Maracay, municipio Girardot. Hasta el mediodía de ayer sus familiares no habían acudido a la morgue de Caña de Azúcar para retirar el cadáver y darle cristiana sepultura.

De la misma manera fue registrado un cuerpo sin vida cuya identidad se desconoce. Su muerte se produjo por arma de fuego en el municipio Sucre. Se desconocen mayores detalles.

LUIS CHUNGA | elsiglo

fotos | FAUSTINO PÉREZ