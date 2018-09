Un padre de familia que se ganaba la vida trabajando como comerciante fue asesinado de dos tiros, en el preciso momento en que se dirigía en su bicicleta para comprar unos cigarrillos.

El homicidio ocurrió a escasos metros de su residencia ubicada en la calle La Culebra, barrio Santa Ana del municipio Libertador.

Según el testimonio de Marcellis Escobar, madre de la víctima, su hijo Erick Torque Escobar, de 40 años de edad, se encontraba en su casa y a eso de las 10:30 de la noche del viernes pasado se le ocurrió salir a comprar los cigarros.

Luego comentó que en la vía fue interceptado por dos delincuentes, uno de los cuales sacó un arma de fuego y en forma amenazante le pidió que entregara la bicicleta.

Al parecer, el indefenso padre de familia, que deja en la orfandad a dos de sus hijos y uno por nacer, puso resistencia y llegó a intercambiar algunas palabras con los sujetos, sin embargo, uno de los sujetos le efectuó dos disparos, cuyos proyectiles ingresaron en el pecho, muy cerca del corazón provocándole la muerte.

Los testigos dijeron que incluso trató de huir pero las fuerzas se le agotaron y a los pocos metros se desplomó en plena calle.

“Mi hijo no tenía problemas con nadie, era comerciante independiente, hacía sus helados, tortas, dulces, era una forma de poder ayudar a mantener su hogar, sobre todo tomando en cuenta que su esposa se encuentra embarazada del tercer hijo, la delincuencia está incontrolable, no es posible que sigan matando tanta gente inocente, sobre todo destruyendo familias y dejando huérfanos a muchos niños de hogares humildes, no quiero que la muerte de mi hijo quede impune, el Cicpc debe buscar y capturar a los culpables para que no sigan cometiendo este tipo de asesinatos”, indicó la señora Escobar.

Asimismo, desde la medicatura forense, algunos amigos señalaron que los delincuentes al ver al comerciante tirado sobre el pavimento, solamente le robaron la cartera y huyeron por temor a la reacción de los vecinos, esa fue la razón por la que dejaron la bicicleta.

“Los asesinos no son del barrio, provienen de otros sectores quizás de La Carrizalera, Los Hornos, Las Vegas o de la urbanización Don Juan, pero no son del barrio Santa Ana, quizás esos asesinos tengan gente conocida en la calle La Culebra, lugar donde se cometió el homicidio”, aseguraron.

LUIS CHUNGA | elsiglo

foto | FAUSTINO PÉREZ