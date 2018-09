Explosión dejó cinco heridos en restaurante de “Salt Bae” en Turquía

View this post on Instagram

Este sábado 29 de septiembre, un truco de un barman generó una explosión que terminó por incendiar el restaurante situado en Estambul, del polémico chef turco, "Salt Bae", Nusret Gökce, donde cinco personas resultaron heridas. En este restaurante, al cual asistió Nicolás Maduro hace un par de semanas, la preparación de una bebida se salió de control luego de que uno de los empleados cometiese un error, lo que terminó por ocasionar un incidente en la sucursal, generando heridas en algunos de los clientes más cercanos al hecho. Se conoció que los perjudicados de este hecho fueron tres clientes y dos trabajadores, los cuales resultaron heridos. Uno de ellos, fue sometido a cinco horas de cirugía, ya que tenía al menos un 28% de su cuerpo con quemaduras.