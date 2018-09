Vecinos de Samán Tarazonero piden que resuelvan botes de aguas negras

Vecinos del sector Samán Tarazonero 2, ubicado en El Mácaro, Turmero, municipio Mariño, denunciaron el desborde de aguas putrefactas y blancas que viene afectando a más de 500 familias; asimismo aunaron no contar con alumbrado público, agua potable por tuberías y aseguraron tener la basura hasta el cuello.

Los moradores aseguraron que desde hace más de un año la pudrición se ha apoderado de sus residencias producto del desborde de cloacas en la localidad, asimismo comentaron que la podredumbre ha venido generando, en gran parte de los moradores, en especial en adultos mayores y niños, todo tipo de sintomatologías, como fiebre, diarrea, alergias, amigdalitis, sarpullidos y hasta sarna.

Tal es el caso de Judith Oropeza, quien dijo que en tiempo de vaguadas las calles se colapsan saliendo a flote una babaza de color verde acompañada de heces, “tenemos que tragarnos toda la fetidez y el más afectado es mi nieto recién nacido, quien ha sufrido problemas respiratorios a causa del grave problema. Cuando llueve las aguas se apoderan de mi casa y allí entramos en desespero, es imposible sentarnos a las afueras del hogar a tomar un poco de aire fresco, pues inhalamos estas pestilencias”.

Señaló que las manzanas B, I y J son las más afectadas y a su vez explicó que los zancudos también los carcomen.

POR GOTAS LLEGA EL AGUA

También los ciudadanos comentaron la grave escasez de agua potable por tuberías.

“Aquí pasamos es roncha, el agua de consumo humano nos llega cada cuatro o cinco días, y en muchos casos nos vemos obligados a solicitar el servicio de un camión cisterna, el cual ahora te exige un platero, así lo añadió Jorge Montoya.

Asimismo comentó que de no tener el efectivo para cancelar el beneficio del agua, se deben trasladar con envases en mano al sector La Casona, “cómo preparamos los alimentos, cómo nos duchamos y cómo realizamos los quehaceres de la casa, hay que resolver”, subrayó Montoya

VIVEN A OSCURAS

“Como boca de lobo permanece toda la localidad” esas fueron las palabras de Michell Rivero, quien aseguró que llevan meses viviendo a oscuras, “aquí corremos peligro, pues Corpoelec ni las señas da. Muchas personas optan por colocar bombillos a las afueras de su casa para medio alumbrar, sin embargo, esto no es suficiente. El problema se agrava cuando extraños se aprovechan de la situación llevando a cabo los robos a residencias y a los que llegan a su hogar”.

PROMONTORIOS DE BASURA

Los moradores también denunciaron el promontorio de basura en la barriada, “aquí llegaron de la Alcaldía y dizque para hacer recolección de la basura, pero no fue así, se encargaron fue de aglomerarla y luego desaparecieron. La basura ha traído el llamado de toda clase de roedores y esto se suma a la pudrición tras el deterioro de todos los desechos sólidos”.

CRÁTERES SE APODERAN DE LAS CUADRAS

Pero las calles no escapan al problema, en su mayoría las cuadras presentan grandes agujeros causando desajustes en los carros particulares, “los vehículos transitan poco a poco. Todos sabemos que los repuestos están caros y escasos, por ello las quejas no se hacen esperar, es hora de un cariñito”, según los denunciantes.

Culminaron asegurando estar cansados de denunciar, “la alcaldesa Joana Sánchez no nos da soluciones, su respuesta es que no hay camiones para la recolección, no hay presupuesto y además que debemos tener paciencia, pero hasta cuándo será esta espera…? Es momento que actué de lo contrario tomaremos medidas extremas”.

RAIZA VILLAFRANCA | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO