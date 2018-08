Venezolanos regresan de Perú en avión enviado por Maduro

Un avión enviado por el gobierno de Nicolás Maduro parte el lunes de Lima llevando a un centenar de migrantes venezolanos que optaron por volver a su país por las dificultades que vivían en Perú, según afirmaron.

En contraste con la avalancha de venezolanos que desbordaron la frontera peruana en las últimas semanas, estos 97 viajeros, entre ellos 22 niños, se veían felices antes de abordar el avión de regreso a su patria, sumida en una aguda crisis política y económica.

“Gracias a unos amigos que me enviaron un correo me enteré de que el presidente Maduro había creado el plan ‘vuelve a la patria’, me dirigí a la embajada (venezolana) y me recibieron bien”, dijo a la AFP Miguel Materano, de 42 años, antes de abordar el avión de la línea estatal venezolana Conviasa.

Cerca de medio millón de venezolanos han llegado a Perú en los últimos meses, pero el flujo de migrantes decayó luego de que Lima impusiera el sábado la obligatoriedad de presentar pasaporte.

“No me queda la menor sombra de duda de que este vuelo (…) forma parte de un plan político dirigido por el propio Nicolás Maduro, que lo único que busca es desacreditar a la diáspora venezolana en Perú”, dijo a la AFP Oscar Pérez, quien dirige una agrupación de venezolanos en Lima.

Perú también ha seguido aceptando venezolanos sin pasaporte, pero les exige que pidan refugio al llegar a la frontera.

La solicitud de refugio permite a los venezolanos permanecer legalmente en Perú y conseguir empleo, mientras se busca una solución definitiva a su situación.

– “Los invitamos a volver” –

Este grupo de venezolanos durmieron el domingo en un hotel cerca a la embajada de Venezuela en Lima, donde fueron alimentados y recibieron atención médica, dijo a los periodistas en el aeropuerto un funcionario de la embajada venezolana que no quiso revelar su nombre o cargo.

El viernes, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, había asegurado que los compatriotas que han abandonado el país “van a volver” tras las recientes reformas económicas adoptadas la semana pasada por el gobierno de Nicolás Maduro para luchar contra la hiperinflación, que este año superará 1.000.000%, según el Fondo Monetario Internacional.

Más de 2,3 millones de venezolanos viven en el extranjero (7,5% de la población). De ellos, más de 1,6 millones salieron de su país a partir de 2015 ante el recrudecimiento de la crisis económica y política de la otrora próspera nación petrolera.

El 90% se dirigió a países de América Latina, según cifras de la oficina de la ONU para los refugiados (ACNUR) y la Organización para las Migraciones (OIM).

Más de un millón han ingresado a Colombia en los últimos 16 meses y cerca de medio millón a Perú, mientras que en Ecuador, convertido en país de paso, las autoridades calculan que viven 200.000 y más de medio millón en Argentina. En Chile, sólo en los primeros siete meses del año llegaron 147.000, que se suman a los 177.000 que lo hicieron el pasado año.

La falta de medicinas y bienes básicos, combinada con el alto costo de la vida, han forzado la migración masiva del otrora rico país petrolero.

Pero la avalancha ha desbordado a los países latinoamericanos. En Perú, pero sobre todo en Brasil, se han producido brotes xenófobos entre la población local que ve amenazados los servicios básicos, como la salud, y el poco empleo existente.

