¿Improbable? Tal vez, pero “Misión Imposible: Fallout”, la sexta y última edición de la saga de acción de Tom Cruise alcanzó la cima de la taquilla norteamericana, superando a las cinco versiones anteriores.

La producción de Paramount/Skydance recaudó unos 61,5 millones de dólares en los tres días del fin de semana, según Exhibitor Relations, que monitoriza a la industria. Así, la última película de Cruise más que cuadruplicó los 15 millones de dólares de “Mamma Mía! Here We Go Again”, que ocupó el segundo lugar.

La nueva “Misión Imposible” muestra a Cruise con 56 años, todavía desafiando abismos o haciendo maniobras en autos a alta velocidad para rastrear plutonio robado y encontrar a un terrorista.

La película parece haberse ganado a los críticos, a pesar de sus debilidades evidentes. Pese a ser “a veces ridícula”, escribió el diario The Washington Post, el filme “funciona maravillosamente bien”.

“Mamma Mía”, de Universal, se ubicó en la segunda posición por segunda semana consecutiva, a pesar de que estuvo alrededor del 60% por debajo del estreno.

Con un elenco de estrellas, que incluye a Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth y Pierce Brosnan, la película recurre a numerosas escenas retrospectivas para contar la historia del personaje de Streep en la única isla griega que cuenta con una banda sonora de Abba.

En tercer lugar estuvo “The Equalizer 2”, de Sony, con Denzel Washington nuevamente encarnando a un agente encubierto -y ahora con un perfil bajo, como conductor de Lyft- que se sumerge en la acción para vengar la muerte de un amigo. El film recaudó 14 millones de dólares.

La cuarta fue otra película de Sony: “Hotel Transylvania 3: Summer Vacation”, con 12,3 millones de dólares. La comedia animada, que incluye a Adam Sandler y Selena Gomez en la voz de sus personajes, sigue al Conde Drácula y a su familia en sus vacaciones fuera del hotel.

El quinto escaño fue para un estreno de Warner Bros, orientado a la familia: “Teen Titans Go! To the Movies”, con una recaudación de 10,5 millones. La revista estadounidense Variety la consideró algo decepcionante, dado que el sitio Rotten Tomatoes le había dado 90% de puntaje.

La primera película basada en la popular serie animada “Titans”, incluye entre las voces de sus personajes a Kristen Bell, Will Arnett y Greg Cipes.

También fueron parte de las primeras 10 del ranking:

“Ant-Man and the Wasp” (8,4 millones de dólares)

“Increíbles 2” (7,2 millones de dólares)

“Jurassic World: Fallen Kingdom” (6,8 millones de dólares)

“Skyscraper” (5,4 millones de dólares)

“The First Purge” (2,2 millones de dólares)

