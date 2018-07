La gran noticia en las redes del chisme fue: ¡Enfurecido Bad Bunny porque no le pintaron las uñas!

Así fue: El trapero boricua Bad Bunny volvió a ser tendencia, esta vez porque el personal de un salón de belleza se negó a pintar sus uñas.

En medio de su gira por España, en la ciudad de Oviedo, el polémico artista quiso hacerse la manicure , pero le negaron el servicio por ser hombre.

El intérprete de “Estamos bien” y “Tú no metes cabra” llevó su frustración a las redes sociales: “Nada, solo les quería contar que ando muy contento por España disfrutando mi gira y que fui a este apestoso lugar para hacerme las uñas (manicura + pintarlas) y me dijeron que NO porque soy HOMBRE jajajaja real no sé qué pensar, pero me parece muy muy muy lamentable jaja En que año estamos? En el pu… 1960? Como se le llama a eso? ?Díganme ustedes”, escribió Bad Bunny.

En tres horas, el post alcanzó los 285 mil “likes” y superaba los 14 mil 300 comentarios.