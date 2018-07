Preocupados por su vida, los pacientes renales se movilizaron ayer hasta la Gobernación del estado Aragua con el fin de solicitar una audiencia con el gobernador Rodolfo Marco Torres o con las autoridades regionales de salud que permita buscar soluciones a la grave problemática que confrontan con los tratamientos de diálisis.

En este sentido, la solidaridad de las autoridades regionales se manifestó casi de inmediato, y junto con los pacientes los funcionarios se trasladaron hasta la sede de Diálisis Aragua, ubicado en la calle Libertad cruce con la avenida Bolívar de Maracay, y formaron mesas de trabajo para buscar soluciones que no perjudiquen la salud ni la economía de los pacientes.

Según Fausto Justo, “nuestra protesta fue pacífica pero fuimos atendidos por las autoridades”. Comentó que en la unidad se encontraban el director del Hospital Central de Maracay, representantes de Corposalud y del Seguro Social, como institución responsable de la distribución de medicamentos.

Precisó Justo que “básicamente son tres a cuatro los puntos a tratar, entre ellos, la escasez de insumos, la renuncia masiva de las enfermeras”.

Recordó el paciente que “el Presidente Nicolás Maduro anunció que con los millones de euros aprobados se iba a solucionar el problema de los pacientes de diálisis peritoneal y hemodiálisis, esperamos que se haga realidad y que no sea una promesa política, además nuestro tratamiento es de por vida y no solamente por un mes”, advirtió.

Asimismo Elida Castro hizo un llamado a las autoridades del Seguro Social para que cumpla con el deber de enviar puntualmente los insumos para el tratamiento renal; “hasta cuando este sufrimiento, nosotros somos seres humanos, hemos trabajado por el progreso y desarrollo del país, por lo tanto ahora necesitamos ayuda. No estamos mendigando una atención, espero que también solucionen el problema de las enfermeras”, dijo.

Finalmente David Antonio dijo: “estamos luchando contra la muerte y nuestro tratamiento no puede fallar, yo me dializo tres veces a la semana pero ahora no hay los medicamentos ni tampoco enfermeras. No tenemos dinero para comprar lo que necesitamos para dializarnos, nuestras vidas dependen de una máquina que funciona como un riñón artificial”, explicó el paciente.

LUIS CHUNGA | elsiglo

fotos | DENYS SANCHEZ