Más de la venezolana que enamoró al millonario Gianlucca Vacchi

El magnate, DJ y personalidad mediática, Gianluca Vacchi, las prefiere latinoamericanas y por ahora es la venezolana (con raíces en Maracay), Sharon Fonseca, la dueña del corazón del caballero tatuado y amante del reggaetón.

La relación de Vacchi y Fonseca ya es un tema tendencia, pues ante sus más de 11 millones 500 mil seguidores en Instagram (@gianlucavacchi), el millonario ha dejado ver su cariño por la espigada trigueña.

“So hot” fueron las pocas y elocuentes palabras de Gianluca al pie de la foto con Sharon que ya ha obtenido más de 386 mil “likes” en la referida red social, en la que anteriormente ya había colocado un video de uno de los bailes que lo han hecho célebre, en el que estampa un apasionado beso a la maracayera, que ganó más de 4 millones 397 mil visualizaciones).

Entre tanto, frente a sus 110 mil seguidores en @sharfonseca, la morena se mostró claramente dichosa en traje de baño con su novio de , que cumplirá 51 años en agosto, describiendo la estampa con la siguiente frase: “Siempre sonriendo con mi reguetonero favorito (Él es Italiano de Puerto Rico)” .

Sharon Fonseca es modelo venezolana (perteneciente a la agencia DAS Models), crofundadora de la marca de accesorios Omkara (@omkara). quien se describe en http://www.sharonfonseca.com/ : “He estado enamorada de las tendencias, moda, fotografía, maquillaje y todo lo que esté relaciono con esto desde que tengo memoria.

Solía soñar acerca de trabajar en la televisión cuando era una niña. Mi familia me ha apoyado a lo largo de todo, desde altibajos, siempre me han empujado y me recuerdan que todo es posible para alguien que sabe lo que quiere y trabaja duro para ello”.

Su blog remarca un estilo de vida saludable y viajero, con matices fashion, respondiendo a la filosofía “Lucir bien es tan importante como sentirse bien, y lo más importante ¡vivir una vida con propósito! “

En su cuenta de Instagram deja ver su notable presencia en pasarelas, editoriales, galas de premiaciones y programas de TV, su actuación en “A 2.50 la Cuba Libre” y en el piloto de la adaptación a la TV del libro de Luis Fernandez “Sexto Sentido” y su intervención como modelo en video clips, el más reciente, el de Bacilos y su nuevo tema “Por Hacerme el Bueno”.

El anterior romance notorio y notable de Gianluca Vacchi fue la ex primera finalista del Miss Universo, la colombiana Ariadna Gutiérrez, la sucesora de Giorgia Gabriele su hasta entonces emblemática pareja, quien lo acompañó en su despegue como influencer en redes sociales que sacudió con sus bailes, generalmente de temas urbanos latinoamericanos.

Ha grabado con J Balvin (en el video se Mi Gente) , recientemente lanzó Love, en el que acompaña a Sebastian Yatra, sus temas propios como Dj son Trump-It y Viento. Su faceta musical parece que será tan rutilante como la de empresario e influencer, pues firmó un contrato con el sello Universal Music Latin Entretainment .

Alberto Martinez /elsiglo