De milagro está vivo un conductor en Ribas

Un conductor se salvó de milagro al caerle un árbol de gran magnitud encima de su camioneta mientras estaba esperando para cruzar el puente de guerra ubicado en la carretera Panamericana, específicamente en la entra de La Victoria-San Mateo.

El hecho ocurrió la mañana de este sábado, cuando Carlos Amaro se encontraba estacionado a bordo de una camioneta Hilux, de color blanco, placas A1GNA6, momento en el cual fue sorprendido por un árbol de gran magnitud que le cayó encima de la parte frontal del vehículo.

“Estaba esperando para cruzar el puente, porque es muy pequeño y al momento iba pasando un camión transportando personas, cuando de pronto, sentí un golpe estremecedor y vi la mitad de un gran tronco en el parabrisas”, contó el afectado.

Si bien resultó ileso y tampoco hubo que lamentar víctimas ni heridos, aseguró que el susto que se llevó fue “muy grande”, aunque lamentó además la pasividad del municipio.

“Llamamos a todos los organismos y nadie nos pudo ayudar. Tuve que llamar a mis familiares y ellos fueron los que trasladaron a los funcionarios de bomberos hasta el lugar, porque ellos no tenían camión. Es que hasta yo he tenido que dar hachazos, porque la moto cierra no sirvió”, precisó Amaro.

El conductor agregó que desde hace mucho tiempo los vecinos realizan denuncias a la municipalidad con respecto al estado de ese árbol, sin embargo el llamado no fue atendido, y como consecuencia el mismo debido a su vejez cedió.

“Si fuese estado el camión lleno de gente los aplastabas y se fuese suscitado una desgracia por la falta de atención de la municipalidad, porque el tronco era realmente grande”, destacó el afectado, para añadir que lo que le sucedió “fue una desgracia con suerte, pues no hubo mas que pérdidas materiales”.

DANIEL MELLADO | elsiglo

fotos | ROYNER APONTE