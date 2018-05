Tibisay Lucena: La comunidad internacional no tiene nada que decir de este proceso electoral

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, se refirió este jueves en cuanto a las garantías electorales y aseguró que “las mismas condiciones que hemos dado a lo largo de estos años en los comicios han sido ampliadas en esta oportunidad”.

En este sentido, rechazó que la comunidad internacional pretenda “suspender” las elecciones en el país.

“La comunidad internacional no tiene nada que decir de este proceso, este es un proceso de Venezuela. Los gobiernos extranjeros que groseramente han intentado hacer una injerencia sobre el proceso electoral, yo creo que es algo increíble y sorprendente dar órdenes a un país que es soberano (…) suena insólito”, opinó en entrevista especial con Vladimir Villegas.

En relación a la posible compensación a los electores que elijan la opción de Nicolás Maduro, sostuvo que “no se hará ningún pago en los puntos de control de los diversos partidos políticos existentes”, y aseguró que “estos puntos estarán a 200 metros”.

Con respecto al desarrollo de la campaña electoral, dijo que visitó los medios de comunicación para cuidar la cobertura electoral. “Fuimos de canal en canal para exigir un mayor equilibro en la campaña”, apuntó.

“Exigimos que la agenda de los candidatos al menos debía estar; y en términos generales la cubrieron”, agregó al tiempo que mencionó “hemos colocado a más de 500 personas para que revisen la campaña electoral”.

Asimismo, habló sobre los que afirman que el ganador ya se sabe sin necesidad de votar. “Las personas que dicen que se sabe quién ganó es solo cuento de camino. Aquí hemos demostrado mil veces cómo es la totalización de los votos. Ni las encuestas han estado acertadas con las predicciones que hacen. Gana quien tenga la mayoría de los votos, aquel favorecido con la voluntad popular”, recalcó.

“Eso es problema de lo que la persona quiera creer. El CNE no es una organización política para que lo quieran o no, nosotros actuamos indiferentemente si creen en nosotros o no, de acuerdo a la Constitución y las leyes. Si a la gente no le gustan las decisiones del Consejo, no les gusta, pero no puedes adecuar esa apreciación a tus propios intereses”, dijo.

Negó que se pueda votar con el Carnet de la Patria. “Nunca ha sucedido que en este país se haya votado con un documento que no sea la cédula de identidad, es el único documento válido para votar, así esté vencida”, afirmó.

Fuente: globovisión