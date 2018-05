Lo encontraron muerto con varios tiros en La Lagunita

Varios sujetos de los que aún se desconocen sus características físicas habrían raptado misteriosamente a un joven y horas después lo encontraron muerto unos transeúntes en una de las calles del sector La Lagunita, en La Cooperativa.

Solangela Gómez, madre de la víctima, quien acudió en la mañana del miércoles a la Morgue de Caña de Azúcar, identificó al ciudadano como Yosti Jesús Gómez Ortega, de 20 años de edad, quien residía en la calle Junín, número 28 del sector 1 de San Joaquín de Turmero, municipio Santiago Mariño.

Dijo a los periodistas que al joven le apreciaron varias heridas por disparos, y “las circunstancias del homicidio las desconozco e igualmente a sus autores materiales”.

-Hasta donde yo tengo conocimiento de causa es que mi hijo salió de la casa a eso de las 6:30 de la tarde del lunes, pero no dijo a la familia para dónde iría.

-Como él acostumbraba a salir y a las horas regresaba a dormir, pues yo le resté importancia al asunto. Sin embargo, como no lo hizo esa noche, yo me preocupé y toda desesperada comencé a buscarlo por los comandos policiales y subdelegaciones para cerciorarme si es que estaba preso por haber cometido algún delito.

-También me acerqué al Hospital Central de Maracay y por último dejé la Morgue de Caña de Azúcar. Mi mayor sorpresa fue cuando me trasladé en la tarde del martes y allí me notificaron que el cadáver de mi hijo se encontraba en las cavas de conservación.

Incluso, “me dieron detalles de que presentaba heridas por el paso de proyectiles y las razones de ese hecho las desconozco. Mi hijo no tenía problemas con nadie ni mucho menos líos con la justicia“, comentó la angustiada madre.

Finalizó diciendo que la investigación quedó en manos de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y “estoy a la espera de un pronunciamiento de las autoridades policiales”.

Comentó que en la actualidad se encontraba desempleado debido a la situación país. Sin embargo, se rebuscaba haciendo cualquier cosa de manera honrada.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

foto | JUAN CARLOS BENÍTEZ