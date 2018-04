Usuarios denuncian que tarifa única es muy elevada en estacionamientos

Propietarios de vehículos públicos y privados dijeron que la inseguridad en las calles y avenidas los obliga a guardar sus carros en los estacionamientos y garajes públicos. Sin embargo, coincidieron en señalar que el alto costo de las tarifas también los obliga a utilizar con menor frecuencia estos espacios.

Señalaron que en todos los centros comerciales de Maracay, la tarifa única es de 10 mil bolívares. Advirtieron que desde hace un buen tiempo los prestadores del servicio han disminuido al mínimo sus costos en éste, especialmente en la contratación de personal de seguridad y vigilancia permanente. Dijeron que presuntamente están actuando así para poder mantener el negocio y no cerrarlo.

Asimismo, denunciaron que en los estacionamientos no existe señalización de tránsito, no hay rayado en el pavimento, incluso algunos ya no tienen ni siquiera cámaras de video, no se pinta ni se le hace mantenimiento y además cancelaron la vigilancia especial.

La joven Miriam Castro dijo que los estacionamientos de los centros comerciales no son tan seguros como muchos creen, pero es claro que el riesgo es menor, “si dejo mi carro en la vía pública, además me parece que el costo de 10 mil bolívares como pago único es muy caro, considero que deben de cobrar solamente Bs. 5 mil como pago único”, consideró.

Los usuarios recordaron que no hay ajuste al precio de los garajes y estacionamientos, simplemente los dueños aumentan las tarifas como mejor les convenga, teniendo en consideración que también aumentan un beneficio de 30%, para los propietarios y administradores.

Lamentablemente, el Gobierno hasta el momento no ha promediado los estudios de los nuevos costos.

Por su parte, Juan Piñero señaló, “el precio de los 10 mil bolívares me parece caro, pero no tenemos otra alternativa teniendo en cuenta la inseguridad que existe en las calles y avenidas, creo que deberían de prestar un mejor servicio, yo en este estacionamiento no veo personal de seguridad que esté rondando por el lugar, pero cómo le digo, no hay otra alternativa”, dijo.

Finalmente, Denilson González señaló, “yo no sé cuánto cuesta pagar por el estacionamiento, casi no uso este tipo de servicio porque la inseguridad está en todas partes, pero me dijeron que cuesta 10 mil bolívares como pago único, ese precio me parece muy caro”, dijo para finalizar.

LUIS CHUNGA | elsiglo

fotos | JUAN CARLOS BENÍTEZ

elsiglo elsiglocomve elsiglotv