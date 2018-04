Usuarios se quejan por el alto precio del servicio de cisternas

Los dolores de cabeza de los ciudadanos del municipio José Félix Ribas se siguen agudizando, pues, según ellos, ya no es sólo el problema en el suministro de agua por tubería, sino el alto costo que tienen que pagar por que vaya un camión cisterna hasta la zona.

Y es que esta situación, al parecer, los mantiene inquietos, pues cada vez son más las comunidades que están padeciendo la dificultad con el vital líquido y menos las familias que pueden cancelar este servicio, que en años anteriores fue de gran ayuda.

“Hace algún tiempo cuando había problemas con el agua lo más factible era reunirse y pagar un camión cisterna entre varios, pero ahorita es imposible, primero por lo ‘cariñoso’ de los precios y segundo por la falta de respeto de los conductores que quieren cobrar lo que quieren y en efectivo”, dijo Margarita Camacaro.

Por su parte, Jesús Then indicó: “Yo me he visto en la obligación de tomar una carretilla y ponerle mis tobitos e irme hasta los botes de agua de las calles para poder surtir mi casa, porque de lo contrario el sueldo no me da para comprar comida y además pagar un camión de agua, cuando ese servicio se cancela regularmente así no llegue”.

HABLAN LOS CISTERNEROS

En este sentido, en un recorrido realizado por los llenaderos de la jurisdicción se conoció que los cisterneros asistían diariamente al lugar, normalmente desde la mañana y ahí realizaban su cola para llenar presuntamente de manera gratuita, de ahí en adelante ellos colocaban el precio según su beneficio.

José Pérez, quien maneja un camión, comentó que los precios normalmente son colocados tomando en cuenta todo el gasto que conlleva el vehículo, como los repuestos, cauchos y hasta los servicios cada cierto kilometraje, siendo así que el precio de 10 mil litros de agua es 500 mil bolívares.

Asimismo, Pérez aseveró que él se ha visto en la necesidad de aceptar el pago por transferencia, pues es la única manera de poder mantenerse y además ayudar a la comunidad. “Hay que ser realistas y ser solidarios. Todos estamos pasando por el problema del efectivo y no podemos hacer leña del árbol caído. O por lo menos eso no es lo que mis valores me dictan”, dijo el conductor.

En concordancia con Pérez, Ángel Silva agregó: “Hay que ser consciente y tratar de cobrar sin exceso. Aunque yo soy sólo conductor y gano un sueldo mínimo, trato de que mi patrón controle los precios y trate de ajustarse lo más que pueda a la situación, aunque para nadie es un secreto el alto costo de mantener un vehículo y más si es pesado”.

