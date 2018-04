Fevebaloncesto elige hoy a la nueva Junta Directiva

El proceso electoral de la Federación Venezolana de Baloncesto se realizará finalmente hoy en el salón “Morochito” Rodríguez del IND en El Paraíso, cumpliendo a pie juntillas cada uno de los pasos del cronograma elaborado por la Comisión Ad-Hoc del Consejo Nacional Electoral.

(Lea también: Vettel va por su tercera victoria en el GP de China)

Fevebaloncesto debió haber realizado sus elecciones en agosto del año pasado, pero las múltiples irregularidades que presentaba el proceso, comenzando por un listado preliminar de electores incompleto y sin el registro legal del IND, derivaron en una nueva sentencia del TSJ que ordenó que una Comisión Ad-Hoc (temporal), del CNE organizara todo el proceso.

“Las elecciones van viento en popa. Hemos cumplido con cada uno de los pasos y subsanamos el lugar de la convocatoria que será en el auditorio ‘Morochito’ Rodríguez”, confirmó Francisco Garrido, presidente de la Comisión Ad-Hoc.

Las planchas postuladas a los cargos de elección de la de Junta Directiva, Consejo de Honor y Consejo Contralor de la FVB, la encabezan por el grupo Somos Baloncesto el ex jugador y coach, Bruno D’Addezio; y el también ex jugador y abogado, José Luis Ramey es candidato por Rostros del Baloncesto. La actual directiva presidida por Carmelo Cortez, no reconoce las elecciones y acudió a la FIBA.

Fuente: Lider en Deportes