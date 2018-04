Ricardo Rodríguez: practico este deporte desde los 7 años

Hoy nos saluda Rircardo Rodríguez (@rick1rodriguez) tenista profesional venezolano, es actualmente el número uno del país, "yo estoy en este deporte desde pequeño, cuando tenía 7 año comencé de la mano de la Academia tenis club". En exclusiva el criollo nos comentó; "mi última participación en Copa Davis para mí, fue positiva tuve la oportunidad de darle un punto a Venezuela contra Cuevas, tuve la oportunidad de defender los colores de mi país, y jugar contra alguien que está entre los mejores 15 del mundo me da confianza para entender que no estoy lejos de ellos". #tenis #ricardorodríguez #copadavis #Venezolanos #deportes #elsiglo #elsiglocomve #Aragua

