Chile otorgará visas especiales a venezolanos migrantes

Sebastián Piñera, presidente de Chile, aprueba Visa Democrática para ciudadanos venezolanos, la cuál durará un año y otorgará derecho a prórroga una vez, con la posibilidad de solicitar residencia permanente. #elsiglo #elsiglocomve #maracay #aragua #venezuela #chile

