Esta fue la fortuna que dejó Stephen Hawking

El famoso científico, matemático, astrofísico, cosmólogo y físico teórico Stephen Hawking falleció el 14 de marzo del 2018, dejando un legado de innumerables estudios sobre el cosmos, los agujeros negros y grandes las reflexiones de vida, con las que superó su terrible enfermedad. Aunque, eso no solo fue lo que dejó, ya que su sueldo de profesor en la Universidad de Cambridge ascendía 3 millones de dólares al año.

Su cargo en la Universidad de Cambridge era director de investigación del Centro de Cosmología Teórica. Sin embargo, su sueldo como docente no era su única fuente de ingresos, también recibía dinero por derechos de autor.

“Su libro mejor vendido, ‘Una breve historia del tiempo’, fue traducido a 35 idiomas y vendió 10 millones de copias en 10 años”, dice el portal del periódico británico Express, que agrega que también se ganó el Premio de Física Fundamental (Fundamental Physics Prize) en el 2012, que entrega 3 millones de dólares.

Eso más los ingresos por aparición en conferencias y programas de televisión, totalizan uso 20 millones de dólares. Pero Hawking veía la plata como un medio para financiar su costoso cuidado. En un artículo que Hawking escribió para el periódico “The Guardian” sobre nustrs actitudes hacia la riqueza y el Brexit (la salida del Reino Unido de La Unión Europea), Hawking dijo:

“Entonces yo sería la última persona en desacreditar la importancia del dinero. Sin embargo, aunque la riqueza ha jugado un papel importante en mi vida, por supuesto que he tenido una relación diferente con la mayoría de las personas. Pagar por mi cuidado como un hombre severamente discapacitado, y mi trabajo, es crucial; la adquisición de posesiones no lo es. No sé qué haría con un caballo de carreras, o incluso un Ferrari, incluso si pudiera pagar uno. Así que he llegado a ver el dinero como un facilitador, como un medio para un fin, ya sea por ideas, salud o seguridad, pero nunca como un fin en sí mismo”.

Fuente: El Farandi