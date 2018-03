Hallaron cadáver dentro de galpón en San Sebastián

Sin ningún tipo de identificación, vecinos de la zona encontraron muerto a un ciudadano dentro de un galpón, ubicado en la carretera nacional entre San Sebastián de los Reyes y San Casimiro en horas de la mañana del domingo.

En la inspección ocular, los funcionarios de la PA le apreciaron al hombre varias heridas por arma de fuego, y las circunstancias del suceso se desconocen oficialmente. Sin embargo, una comisión del Cicpc se trasladó al sitio iniciando las averiguaciones de rigor para determinar la identidad de los sospechosos.

Se presume que más de dos individuos estarían implicados en ese acto, y corresponde a los investigadores de homicidios determinar las responsabilidades. Todo apunta hacia un presunto acto de venganza o ajuste de cuentas entre bandas rivales.

OTROS HECHOS

Joven asesinado en La Morita

no perteneció a las filas policiales

A la redacción del Matutino de los Valles de Aragua se acercaron los familiares de Adrián Alexis Peña Rodríguez, de 27 años de edad, ultimado a tiros durante la noche del sábado, aclarando que el joven nunca perteneció a las filas del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del estado Aragua.

Actualmente trabajaba en el Palacio de Justicia, en donde llevaba cuatro años cumpliendo con sus obligaciones. Era un ciudadano sumamente tranquilo y no tenía problemas con nadie.

Su función era la de llevar citaciones emanadas de los tribunales, y el día de los hechos, en la tarde, se encontraba en La Morita construyendo su casa, pues tenía planificado contraer matrimonio con su novia.

Al salir de la obra en construcción, Peña Rodríguez fue atacado a tiros por personas desconocidas a bordo de un vehículo en marcha, presumiendo que los homicidas lo confundieron con alguien, a quien andaban buscando para saldar cuentas pendientes.

Los que acompañaban al alguacil nunca vieron los rostros de los sospechosos, por cuanto la situación transcurrió rápidamente, y “nos preocupamos por la salud del ciudadano”, dijeron.

El suceso ocurrió entre las 6:30 y 7:00 de la noche del sábado.

Añadieron además que “nosotros no formulamos ninguna denuncia contra alguien en particular en la Base de Homicidios de Turmero ni mucho menos en otra instancia legal, porque no sabemos quiénes incurrieron en semejante acto, y señalar a una persona sería incurrir en un acto de irresponsabilidad”.

El caso está en manos del Cicpc y serán ellos a través de las pesquisas correspondientes y el análisis de las evidencias colectadas en el escenario, quienes logren identificar a los autores materiales del crimen cometido contra el trabajador del Palacio de Justicia.

