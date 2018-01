Persiste la escasez de gas doméstico en el llenadero de Las Flores

El asunto del gas doméstico continúa siendo una problemática para los ciudadanos que residen en el sector Las Flores, municipio Girardot, quienes tienen que estar desde tempranas horas de la madrugada haciendo largas colas, esperando que el camión distribuya los cilindros en los llenaderos.

Al respecto, Helberth Rodríguez, manifestó que “este tema es un cuento de nunca acabar, el año pasado la situación estuvo difícil y parece que para este 2018 la coyuntura estará peor, ya que el gas viene de vez en cuando, no es frecuente”.

Sostuvo que las personas se ven en la necesidad de acudir desde las 4:00 – 5:00 de la madrugada, con la intención de lograr adquirir al menos una bombona de 10 kilos.

Asimismo, Jesús Díaz precisó, “estoy desde el 30 y 31 de diciembre sin gas, pasamos esos días pariendo para poder cocinar, el camión nunca pasó y no nos quedó otra opción que usar cocina eléctrica”.

Con relación al costo de una bombona, explicó que los trabajadores últimamente se aprovechan de la situación para cobrarla en 5 mil bolívares, cuando el precio es de 50 bolívares.

Mientras que Vladimir Benítez expresó que “han pasado 20 días desde que no tengo gas, he venido en reiteradas ocasiones y no llega el camión que distribuye, es un problema que cada semana se agudiza y no vemos solución a la escasez”.

A su juicio consideró que en el llenadero de Las Flores “existe una mafia, porque venden la bombona de 10 kilos y ese no es el precio”, por lo tanto extendió un llamado a las autoridades a vigilar a las empresas encargadas de la distribución del servicio.

Por último, los moradores esperan que los entes competentes tomen cartas sobre el monto que deben pagar las personas para adquirir una bombona de gas.

