Aeropuertos de Nueva York reanudaron sus operaciones tras ciclón bomba

También quedaron restablecidas anoche las operaciones en el aeropuerto de LaGuardia, que sólo tiene vuelos nacionales, y que también había suspendido sus operaciones por el fuerte temporal de nieve y viento, lo que había dificultado la visibilidad.

Flights at JFK have resumed. Customers are urged to check with their airline for individual flight operations before coming to the airport.

Luego de la tormenta de nieve, ahora una ola de frío glacial que puede congelar rutas nevadas, provocar accidentes y complicar aún más la vida de las personas sin hogar se apoderó el viernes de la costa este de Estados Unidos tras el paso de un “ciclón bomba”.

While flight activity has resumed at #LGA airport, we ask that only travelers with confirmed flights today come to the airport#LaGuardia #Blizzard2018 pic.twitter.com/dXCvLxa8aL

— LaGuardia Airport (@LGAairport) January 5, 2018