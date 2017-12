Conozca los países en los que este 1º de enero no será 2018

Si preguntamos en qué año estamos, la respuesta que todos dirán es “2017″, pero esta interrogante es tan fácil de responder como parece, ya que todo es relativo. Los seres humanos creaban calendarios para medir el paso de tiempo, pero el tiempo es efímero y muy complejo.

¿Cómo encontrar el inicio? ¿Cómo contar? ¿Con qué pasos? Ves que no es tan fácil responderte. Hoy te contaremos sobre los diferentes calendarios que se mantienen activos y por los cuales en algunos países este 1 de enero no llegará para ellos el 2018.

Los calendarios existen desde hace mucho tiempo e incluso su número antes era mayor. A pesar de todo, los que continúan activos son suficientes para entender lo subjetivo del tiempo.

En Rusia llegará el año 2018

La mayoría de los países tiene un calendario gregoriano. Fue introducido por el Papa Gregoriano en el siglo XIII, reemplazando el calendario juliano. La diferencia entre estos calendarios ahora es de 13 días y aumenta 3 días cada 400 años, por eso se formó la fiesta “El año nuevo viejo”: es como el año nuevo pero por el calendario juliano, el cual se sigue festejando por costumbre en varios países, pero nadie rechaza el año nuevo actual.

El calendario juliano fue introducido en 1582 en los países católicos y poco a poco durante varios siglos se extendió por otros países. Según este el 1 de enero llegará el año 2018.

En Tailandia llegará el año 2561

Según el calendario gregoriano el siguiente año será el 2018, pero en Tailandia llegará el 2561. Oficialmente este país sigue el calendario lunar budista, donde la cronología se realiza a partir del descubrimiento del nirvana por parte de Buda.

Pero utilizan también el calendario habitual como nosotros. Hacen excepciones para los extranjeros y en las mercancías o en los documentos pueden indicar la fecha de acuerdo con el calendario gregoriano. Asimismo, en Sri-Lanka, Camboya, Laos y Myanmar utilizan también el calendario budista.

En Etiopía llegará el año 2011

El calendario etíope se retrasa del nuestro en 8 años. Además, tiene 13 meses al año, 12 meses de 30 días y el último es muy corto: tiene nada más 5 o 6 días, dependiendo de si el es año bisiesto o no. El día no comienza a la medianoche, sino con la salida del sol. El calendario etíope está basado en el antiguo calendario alejandrino.

En Israel llegará el año 5778

El calendario hebreo se usa oficialmente en Israel junto con el gregoriano. Según este calendario se festejan las fiestas hebreas, días de memoria y de cumpleaños de familiares. Los meses de este calendario llegan estrictamente en la luna nueva y el primer día del año (Rosh Hashaná) siempre son el lunes, martes, jueves o sábado. Para que Rosh Hashaná llegue al día correspondiente de la semana, el año actual se prolonga en un día.

El calendario hebreo comienza con la primera luna nueva, la cual llegó el lunes 7 de octubre de 3761 a.C a las 5 en punto y 204 partes. La hora en el calendario hebreo consta de 1,080 partes y cada parte consta de 76 momentos.

En Pakistán llegará el año 1439

El calendario musulmán se usa para determinar las fechas de fiestas religiosas y se considera como el calendario oficial en algunos países musulmanes. La cronología se lleva desde la fecha del traslado del profeta Mahoma y los primeros musulmanes de La Meca a Medina (622 d.C).

Los días en este calendario empiezan con la salida del sol y no con la medianoche. El comienzo del mes es el día en que la luna creciente aparece por primera vez después de la luna nueva. La duración del año calendario musulmán es 10 u 11 días menor que el año solar y los meses cambian dependiendo de las estaciones. Aquellos meses que estuvieron en el verano, después de un tiempo estarán en el invierno y viceversa.

En Irán llegará el año 1396

El calendario iraní o Hijra solar es el calendario oficial en Irán y Afganistán. Este calendario astronómico fue elaborado con la participación de Omar Jayam.

La cronología del calendario iraní como el musulmán inicia de la Hégira, pero se basa en el año solar, por eso los meses siempre caen en la misma estación del año. La semana del calendario iraní empieza el sábado y termina el viernes, el cual se considera como un día del fin de semana.

De acuerdo al calendario hindú llegará el año 1939

El calendario nacional indio fue elaborado y adoptado prácticamente hace poco tiempo, en 1957. Está basado en cálculos de la era saka, y es un sistema de cronología antiguo difundido en la India y Camboya.

Asimismo, en la India existen otros calendarios usados por difererntes pueblos y tribus. Algunos toman la fecha de la muerte de Krishna (3102 a.C) como punto de partida, otros la llegada al poder de Vikram en el año 57 y los que se rigen por el calendario budista comienzan a contar desde la muerte de Buda Gautama (543 d.C).

En Japón llegará el año 30

En Japón está vigente la cronología a partir del nacimiento de Jesucristo y la tradicional, cuya base se calcula por años de gobernación de los emperadores japoneses. Cada emperador da el nombre a la época, que es como un lema de su gobernación.

A partir de 1989 en Japón es “Época de la paz y la tranquilidad“, actualmente el trono lo ocupa el emperador Akihito. La anterior época fue llamada ”El mundo iluminado”, la cual duró 64 años. En la mayoría de los documentos oficiales se acostumbra usar dos fechas: la del calendario gregoriano y la del calendario de la época actual de Japón.

Según el calendario chino llegará el año 4716

El calendario chino se usa en Camboya, Mongolia, Vietnam y en otros países asiáticos. La cronología se lleva a partir de la llegada al poder del emperador Huangdi en 2637 a.C.

El calendario es cíclico y se basa en los ciclos astronómicos de Júpiter. Este omite al sol cinco veces durante 60 años, estos son los cinco elementos del calendario chino. Una rotación de Júpiter alrededor del Sol dura 12 años, estos años en el calendario recibieron nombres de los animales. En 2018 (según el calendario gregoriano) vendrá el año del Perro.

En Corea del Norte llegará el año 107

El calendario Juche se usa en la República Popular Democrática de Corea desde el 8 de julio de 1997 junto con el calendario del nacimiento de Jesucristo. El punto de inicio es 1912, que es el año de nacimiento de Kim Il-Sung, el fundador del estado norcoreano, el presidente eterno de Corea. El año de su nacimiento es el primer año, no hay un año cero en el calendario.

Al escribir las fechas, en Corea del norte se utilizan dos calendarios. La fecha del calendario gregoriano se indica entre paréntesis cerca de la fecha del calendario Juche.

¿Cuántos años tienes?

Como información extra te contamos que no solo el tiempo se pude calcular de diferentes maneras. Resulta que con la edad humana no es todo tan fácil. En muchas culturas de Asia Oriental la edad humana se calcula de acuerdo a su sistema. El cálculo va desde uno y no desde cero. Un bebé recién nacido ya tiene un año. La edad aumenta con la llegada del año nuevo y no del cumpleaños, es decir, según este sistema, en cuanto llegue el año nuevo, toda la familia reunida en la mesa festiva simultáneamente cumplirá un año más. Y resulta que la edad de un asiático puede diferir en un par de años de la edad de un europeo, incluso si nacieron el mismo día.

Fuente: Noticias 24