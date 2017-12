Al menos 5 peatones muertos tras ser arrollados por un autobús en Moscú

Al menos cinco personas han muerto este lunes en Moscú, y otras 13 han resultado heridas, cuando un autobús ha irrupido en la acera y se ha precipitado contra la entrada de una estación de metro.



El trágico suceso ha ocurrido en el oeste de la capital rusa, según ha informado la Policía de Moscú. «Los informes oficiales hablan de cinco muertos», ha afirmado el jefe de policía Artiom Kolesnikov.

De acuerdo con la versión policial, el atropello masivo podría haberse debido a un fallo técnico o a que el conductor del autobús, que se encuentra detenido, perdiera el control del vehículo.

Fuentes próximas a la investigación han señalado a la agencia Interfax que el conductor del autobús no se hallaba bajo los efectos del alcohol. Al parecer, el trabajador acumula 17 años de experiencia en la empresa, según ha desvelado la compañía municipal (citada por la agencia TASS).

Medios oficiales han indicado que «no se baraja» la posibilidad de un atentado.

En los últimos meses las autoridades locales han tomado medidas especiales de seguridad, como la instalación de bloques de hormigón junto a las aceras, para evitar atropellos masivos perpetrados por terroristas.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, quien expresó sus condolencias en Twitter a los familiares de las víctimas, ha ordenado la verificación de toda la flota municipal de autobuses.

BREAKING: Bus mows down pedestrians in Moscow, Russian.

5 dead as of now. pic.twitter.com/Bmlzqfd47k

— Based Monitored🎄🇺🇸 (@BasedMonitored) 25 de diciembre de 2017