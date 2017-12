Fueron muchas los encuentros de boxeo que pudimos disfrutar este año, en el que el combate se ha vuelto más que un deporte un espectáculo, un negocio con millonarias ganancias, un sin número de apostadores y millones de espectadores.

Dentro de las peleas estelares que se pudieron vivir este año estuvieron las de Floyd Mayweather y Conor McGregor, Saúl “Canelo” Álvarez y Gednnady Golovkin, lo que sería la última pelea de Wladimir Klitschkoy el venezolano Jorge Linares contra Anthony Crolla y Luke Campbell.

Floyd Mayweather y Conor McGregor. Una de las peleas más taquilleras del año fue la de Floyd “Money” Mayweather con el peleador de Artes Marciales Mixtas (UFC), Conor McGregor, combate que para algunos no estuvo a la misma altura, no por la capacidad de McGregor sino porque el peleador de UFC tuvo que ir al terreno del estadounidense, por lo que para muchos no fue una verdadera pelea sino un espectáculo y más para los que deseaban volver a ver a Mayweather en el cuadrilátero.

Tras 50 victorias, sin derrotas en su carrera como boxeador, la ganancia esa noche para Mayweather fue de al menos 300 millones de dólares, convirtiéndose en el atleta mejor pagado de la historia por tan solo un día de labor.

La pelea duró nueve rounds completos, unos 27 minutos en total, hasta el décimo asalto cuando el referí decidió ponerle fin al choque al ver que McGregor solo recibía golpes y sus piernas ya fallaban.

Saúl “Canelo” Álvarez y Gednnady Golovkin. Otra de las peleas más esperadas fue la del “Canelo” Álvarez con “Triple G”, un combate que se vio muy parejo, aunque para los fanáticos del mexicano fue el ganador. Ninguno de los dos defraudó a la audiencia ya que ofrecieron un espectáculo boxístico de mucha tensión, aunque lo más decepcionante de la pelea fue que no hubo un vencedor.

Los jueces dieron empate, mientras que Adalaide Byrd, entregó la calificación controversial de la noche, 118-110 para el “Canelo”.

Este resultado hizo que el Kazajo retenga sus títulos de peso mediano y se quede con su marca invicta con 37 victorias sin derrotas y un empate.

A pesar del resultado controversial, parece que estos boxeadores estarían dispuestos a realizar una revancha el año próximo.

Jorge Linares y Anthony Crolla. El venezolano se vio por encima de Crolla en este combate haciéndolo fallar una y otra vez, el inglés solo lograba pegar en la corta distancia. Un golpe en toda la cara del venezolano hizo caer a Crolla arrodillado pero aguantó y volvió al combate. Poco después, la esquina de Crolla quiso parar la pelea por lo notable de los golpes certeros del criollo, pero el inglés deseó continuar y que la decisión quedara en los puntos de los jueces.

Linares sigue siendo el campeón del mundo en peso ligero por la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), luego de ganar por decisión unánime, un triunfo que obtuvo con comodidad y por la vía fulminante, se notaba que Linares había estudiado cada uno de los movimientos de Crolla.

Jorge Linares y Luke Campbell. En su segunda pelea del año esta vez contra Luke Campbell, “El Niño” Linares se alzó nuevamente con el triunfo de campeón mundial en peso ligero de la (WBA), luego de doblegar por decisión dividida al inglés.

Linares tuvo un notable dominio sobre su contrincante en la mayoría de los rounds, en el segundo asalto “El Niño” lo envió a la lona produciéndole un corte en el pómulo derecho, después de conectar con su izquierda. La caída le dio al venezolano ventaja en dos tarjetas, mientras que Campbell fue el vencedor en una.

Para Linares, fue su victoria 43 en 46 combates, mientras que Campbell sufrió su segundo revés en 19 peleas.

Wladimir Klitschko colgó los guantes. Otra pelea que dio mucho qué hablar fue la del ucraniano Wladimir Klitschko contra el británico Anthony Joshua, quien venció por nocaut técnico en el round 11 por el título mundial de los pesos pesados.

Una pelea de dos generaciones, Joshua de 27 años y Klitschko de 41, el ucraniano buscaba recuperar sus cinturones pero solo dejó ver que su carrera llegaba a su fin, recordemos que Klitschko venia de perder contra el también británico Tyson Fury, quien lo destronó el pasado noviembre de 2015.

El ucraniano, anunció en un vídeo su retirada del boxeo tras 21 años como profesional. Fue campeón mundial en los pesados nueve años consecutivos. Tras 69 combates con las vendas duras, sólo cinco derrotas y de sus 64 victorias, 53 fueron antes del límite.

Próximas peleas confirmadas para el 2018. Se espera el enfrentamiento entre Jorge Linares y Mercito Gesta el próximo 27 de enerode 2018, esta sería su cuarta defensa ante el filipino, donde pondrá en juego el cinturón mundial del peso ligero reconocido por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Ya la noticia fue confirmada por la promotora Golden Boy Productions, empresa que representa los intereses del peleador.

Otro que vuelve a la lona el 27 de enero es el argentino Lucas Matthysse, así lo aseguró su promotora, Golden Boy Productions que lidera el ex campeón mundial, Oscar De La Hoya. Se enfrentará al tailandés Tewa Kiram disputarán el título welter de la AMB.

Matthysse, en su última pelea, venció al estadounidense Emmanuel Taylor por nocaut técnico en el quinto round en Las Vegas, el 6 de mayo pasado, y se acreditó los títulos Internacional de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) e Intercontinental de la AMB de la división superligero, quien lleva 38 peleas ganadas, 35 por nocáut, y tres derrotas, todas en Estados Unidos.

Un campeonato que se vuelve cada día más palpable es la del Canelo Álvarez con Gednnady Golovkin, después que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ordenó la revancha inmediata, ahora todo depende de los promotores para fijar una fecha de encuentro.

Fuente: Meridiano