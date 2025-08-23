Voraz incendio consumió vivienda multifamiliar en Maracay

Momentos de pánico y angustia vivieron los vecinos de la calle Santos Michelena con Campo Elías, en pleno centro de Maracay, cuando a eso de las 2:40 de la tarde de este viernes un voraz incendio consumió en cuestión de minutos una vivienda multifamiliar y se propagó hasta otras casas adyacentes.

Las llamas consumieron la parte alta de las viviendas

De manera extraoficial se conoció que el siniestro se originó presuntamente a raíz de un cortocircuito en una de las habitaciones de la casa principal. En el lugar se encontraba una señora de 70 años, quien logró ser rescatada ilesa por trabajadores de un comercio cercano. La mujer sólo presentó crisis nerviosa debido al susto.

Organismos de seguridad se hicieron presentes en el lugar

Al parecer, lamentablemente el fuego dejó como saldo la pérdida de tres mascotas, un cachorro y dos conejos que fueron atrapados por las llamas.

Los primeros en llegar al sitio fueron los funcionarios de Protección Civil Girardot, quienes acordonaron el área, ayudaron en la evacuación de varias familias de las casas aledañas. Minutos después, comisiones de la Policía Municipal, Policía de Aragua y Policía Nacional Bolivariana se sumaron a las labores de resguardo.

Posteriormente, unidades del Cuerpo de Bomberos de Aragua llegaron al lugar del siniestro y tras una intensa labor lograron sofocar las llamas, evitando que el fuego se extendiera a más viviendas.

Las autoridades iniciaron las investigaciones de rigor para determinar con certeza las causas del incendio y evaluar los daños materiales ocasionados. Mientras tanto, los vecinos permanecen en alerta ante la magnitud del suceso que alteró la tranquilidad de la comunidad.

PÁNICO VECINAL

El miedo se apoderó de los vecinos de la calle Santos Michelena, en Maracay, cuando un voraz incendio sorprendió a la comunidad al consumir por completo una vivienda en horas de la tarde de este viernes.

Vecinos preocupados ante la intensidad de las llamas

Los residentes relataron momentos de pánico y desesperación al ver como el fuego avanzaba rápidamente entre las llamas y el humo negro que cubrió la zona.

Zoraida Duarte, vecina del sector, narró lo vivido a elsiglo. Visiblemente afectada, relató como el humo comenzó a meterse a su vivienda, alertándola sobre la situación.

Yo estaba en mi casa, a dos o tres casas de donde ocurrió. De repente vi que se estaba oscureciendo, pensé ‘¿por qué será?’. Cuando me asomo hacia atrás noto que el humo negro bajaba muy fuerte. Salí a la calle y fue allí cuando me di cuenta de que la casa estaba prendida. Llamé a mis hijos para que avisaran a los bomberos, pero lamentablemente no llegaron como se esperaba, gracias a Dios nos auxiliaron los Bomberos de la Universidad, que fueron quienes lograron sofocar el fuego», expresó aún con nerviosismo.

Las autoridades realizaron evaluación de los daños

Otro vecino, que prefirió no dar su nombre, relató que en medio de la confusión sólo alcanzó a escuchar los vidrios quebrándose.

«Cuando salí a la calle, vi el candelero consumiendo la casa de mi vecino. Fue una escena muy fuerte», recordó.

De acuerdo con los testimonios, en la vivienda se encontraban al menos una persona y algunos animales, entre ellos un perro y dos conejos, que habrían resultado afectados por el siniestro.

Las autoridades aún no han ofrecido un balance oficial sobre las pérdidas ni sobre las causas del incendio, mientras los habitantes de la zona insisten en que la rápida propagación de las llamas pudo haber ocasionado una tragedia mayor.

Ante esto, los vecinos pidieron mayor capacidad de respuesta por parte de los Cuerpos de Bomberos de la ciudad, ante lo que consideran un abandono en situaciones de emergencia que pone en riesgo la vida de los ciudadanos.

