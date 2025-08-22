Rescatada mujer en un cerro de La Victoria

Efectivos de prevención rescataron a una mujer de 38 de años de edad, quien sufrió una caída en una ruta escarpada en el cerro El Onotal que está en el Monumento de la Juventud de la ciudad de La Victoria, Aragua.



Fuentes oficiales confirmaron que el incidente ocurrió durante la tarde de este miércoles 20 de agosto, en el sector Morro 4 de dicha localidad.



Se dijo que la señora Zeina Silva, involucrada en el suceso y residente del sector Guacamaya, sufrió una caída en la ruta escarpada y de difícil acceso, sufriendo presuntamente una fractura de tobillo.



Senderistas que frecuentan esa zona, la auxiliaron y notificaron de la situación a los organismos de seguridad, acercándose una comisión de los Bomberos de La Victoria, y voluntarios de Canal 9-11 y Radio de Montaña.

También te puede interesar:Autoridades indagan sobre cuatro decesos en distintas zonas de Aragua



Los socorristas recorrieron varios kilómetros hasta llegar al sitio donde se encontraba la lesionada, logrando extraerla con éxito de la ruta de difícil acceso y llevarla en una camilla hasta el Monumento de la Juventud donde la esperaba una ambulancia para ser llevada al hospital de la ciudad.



El rescate fue un éxito gracias a la ardua labor de los bomberos, socorristas y senderistas que trabajaron en conjunto para ayudar a la mujer.

LINO HIDALGO

GM