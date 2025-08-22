Autoridades indagan sobre cuatro decesos en distintas zonas de Aragua

Dos muertes por caída de altura, uno por hecho vial y otro por determinar, fueron reportados en las últimas horas en el estado Aragua, donde cada uno de estos casos registrados en los municipios Girardot, Revenga, San Casimiro y Urdaneta, están siendo investigados por las autoridades policiales que están abocados para esclarecer cada uno de esos decesos.

Realizaron las autopsias en la morgue del Senamecf



En este contexto, una mujer de 32 años de edad, murió por extrañas circunstancia en el municipio Urdaneta al sur del estado Aragua.

La víctima fue identificada como Yaidalin Dariuska Jospe Soto, y su muerte fue reportada en el sector El Viñedo de dicha localidad.



Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Delegación Municipal Camatagua, fueron notificados sobre el hallazgo del cadáver de la dama en dicha comunidad, se presume que fue en el interior de una vivienda.



La comisión que llegó inició las averiguaciones correspondientes para esclarecer el caso, y terminada las investigaciones preliminares, trasladaron el cadáver a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), donde le realizaron la autopsia de ley.

Fuentes extraoficiales indicaron que la dama murió por ingesta de una sustancia química altamente tóxica, y los detectives de la Policía Científica están trabajando para determinar si fue envenenada o hubo otra acción que le provocó la muerte a Jospe Soto.

DOS POR CAÍDA DE ALTURA



Por otra parte, dos personas fallecieron tras sufrir aparatosas caídas cuando realizaban trabajos posiblemente domésticos o laborales en dos zonas del estado Aragua.



Se indicó que un joven de 27 años de edad, identificado como Jesús Clodomiro Silva González, murió en el Hospital Central de Maracay, tras sufrir una caída desde la platabanda de una vivienda ubicada en San Casimiro.



Sobre este caso no se maneja mayor información, sólo que el joven sufrió lesiones craneocefálicas tras precipitarse al suelo, falleciendo en el nosocomio maracayero tras varias horas o días internado.

Por otra parte, Gregorio Hernández (31), falleció tras caer de un banco cuando realizaba reparaciones en su casa. Se desconoce en donde fue exactamente el accidente doméstico.

UN HECHO VIAL



Aunado al aparatoso embarrancamiento registrado en la carretera de Maracay-Choroní, que dejó tres muertos y dos heridos, también se confirmó el deceso de un ciudadano de 71 años de edad, quien sufrió graves lesiones durante un accidente de tránsito en el municipio Revenga, al Este del estado Aragua.



La víctima fue identificada como Luis Antonio Sánchez Rodle, y el suceso ocurrió el 6 de agosto en la calle La Paz de la jurisdicción aragüeña.



No se precisó cómo ocurrió el siniestro vial donde se vio involucrado el septuagenario, pero permaneció recluido por más de 15 días en el Hospital Central de Maracay luchando por su vida, falleciendo entre la noche del miércoles y la madrugada de ayer jueves.

Se conoció que hubo otros cuatro decesos pero todos a determinar, aunque cada uno de los casos están siendo atendidos por los funcionarios de seguridad, quienes trabajan de manera ininterrumpida para esclarecerlos.

LINO HIDALGO |

GM