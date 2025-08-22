Los directores de cine Woody Allen, Emir Kusturica, y el actor Mark Dacascos participarán en el festival de la Semana Internacional del Cine de Moscú que tendrá lugar entre el 23 y 27 de agosto en la capital rusa.

El Festival de Cine de Moscú contará con la presencia de Woody Allen y Emir Kusturica.

Los organizadores precisan que Woody Allen participará en el evento «mediante videoconferencia», según la agencia TASS.

La charla con el afamado director estadounidense tendrá lugar el 24 de agosto a las 17:00 hora de Moscú (14.00 GMT), y el encuentro estará moderado por el director y productor de cine ruso Fiódor Bondarchuk.

«Conversarán sobre el cine y la vida, sobre la elección, la inspiración y la honestidad en la profesión», describen en la web del festival.

También participarán en las actividades del festival el actor estadounidense y experto en artes marciales Mark Dacascos y el cineasta y músico serbio, Emir Kusturica.

El evento reúne a más de 80 invitados extranjeros vinculados a la industria del cine, entre ellos países como China, India, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Brasil y México.

Los organizadores también esperan la asistencia de 150 representantes de empresas cinematográficas rusas y extranjeras.

Durante el festival, los visitantes podrán ver distintas proyecciones, encuentros creativos y presenciar una subasta de equipo cinematográfico.

Tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, muchos personajes públicos de la esfera internacional trataron de desvincularse de Rusia por riesgo a dañar su imagen, otros sin embargo siguieron cooperando con las autoridades rusas a pesar de las críticas.

EFE

MG