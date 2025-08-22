Mujer presuntamente desaparecida de Anzoátegui fue hallada sin vida en Maracay

Una mujer de 45 años de edad reportada como desaparecida en el estado Anzoátegui, apareció sin vida este miércoles en la habitación de un hotel ubicado en el sector Santa Ana de la ciudad de Maracay, estado Aragua.

Las autoridades indagan sobre el caso



La mujer fue identificada como Dayanny Romero Seco, conocida cariñosamente como Kathy, y el sitio de hospedaje está ubicado en la calle Independencia, a una cuadra del Terminal de Pasajeros de Maracay.



De acuerdo a una imagen difundida a través de las redes sociales, se conoció que la mujer, oriunda de Puerto Cabello (Carabobo) fue vista por última vez la noche del viernes 15 de agosto en El Tigre, estado Anzoátegui.

Familiares indicaron que la dama presentaba «problemas de nervios e insomnio» a raíz de unas dolencias en la columna.

Se conoció que Romero Seco vivía en el municipio Guanipa desde hace cuatro meses con su esposo e hijos, pero misteriosamente desapareció.



Fuentes extraoficiales revelaron que apareció sin vida en la habitación número 5 de un hotel ubicado en la calle Independencia de Santa Ana. Se desconocem las causas de su deceso que están siendo investigada por los funcionarios del Cicpc.

