La MLB lanza nueva campaña sobre peloteros latinos en voz de Lin-Manuel Miranda

La organización de las Grandes Ligas ha lanzado su nueva campaña para el público latino con vídeos narrados por el actor Lin-Manuel Miranda, que celebran la trayectoria de tres estrellas del béisbol: el puertorriqueño Francisco Lindor de los Mets de Nueva York, el dominicano Fernando Tatis de los Padres de San Diego y el venezolano Ronald Acuña de los Bravos de Atlanta.

Los vídeos de la campaña «El béisbol es otra cosa», serán trasmitidos en diversos medios en EE.UU y algunos países de Latinoamérica, y celebran la música, la cultura y las leyendas del béisbol que conectan a estas naciones con el juego, de acuerdo con el comunicado de las Grandes Ligas.

Las historias se desarrollan dentro de un espacio tipo galería con un diseño moderno, ambientado con diversas miniaturas detalladas creadas por el artista puertorriqueño Danny Cortés que cobran vida.

Lin-Manuel Miranda

A la campaña se unen el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, el músico venezolano Beto Montenegro y la influencer dominicana Jess Judith, quienes aparecen observando lo que hay en la galería mientras se escucha la narración en inglés y español.

Cada vídeo muestra momentos en la carrera de estos jugadores y se escucha a Miranda, ganador del Premio Pulitzer, Grammy, Emmy y Tony, hablando sobre estos famosos latinos.

Los aficionados pueden ver los nuevos anuncios en MLB.com/el-beisbol-es-otra-cosa, y en los canales de redes sociales de Grandes Ligas.

En septiembre la organización lanzará un anuncio dirigido en particular a México rindiendo tributo al legendario lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Fernando Valenzuela (1960-2024), un pionero en abrir camino a para los jugadores mexicanos.

Además de la historia de Valenzuela, la campaña destacará a los actuales jugadores de Grandes Ligas nacidos en México: Alejandro Kirk, Andrés Muñoz, Isaac Paredes y Luis Urías, narrado por la cantante mexicana Melissa Robles.

La MLB presentó “El béisbol es otra cosa” en el 2024 para mostrar cómo muchos aspectos de la cultura latina se manifiestan diariamente en este deporte, resaltando el estilo único que cada cultura aporta al juego.

