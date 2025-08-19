Victoria Arraiz se despide como Miss Aragua

El triunfo de Victoria Arraiz como Miss Aragua al Miss Venezuela 2024 encendió las redes sociales entre quienes no asimilaban su estética vanguardista y moderna y quienes amaban con locura su irreverencia y estilo. Lo cierto es que su paso por el certamen de belleza más importante del país no dejó a nadie indiferente. Un año después de su desfile triunfal en la noche más linda de Aragua, la Miss Indetenible 2024 hace un balance de su experiencia.

Nacida en Palo Negro, estado Aragua bajo el signo de Sagitario, Gledys María Victoria Arraiz, ha construido su propio éxito entre pasarelas y coronas. Mini Reina de Ferias de San José 2003, Teen Model Aragua 2011, Miss Hispanoamericana de Venezuela 2013, Reina Internacional de la Cosecha Llanera 2019 y participante de El Concurso by Osmel Sousa Aragua 2021, la rubia de 1,70mts de estatura y embriagadora mirada verde posee una impactante capacidad de oratoria y pasarela. “Yo soy bailarina profesional de danza contemporánea. Las bailarinas tenemos una forma muy particular de movernos, así que sí, mi pasarela tiene un ritmo muy vivo”, aseguró la joven que es TSU en Mercadeo, animadora, modelo y estudiante de Comunicación Social.

“La experiencia de participar en un concurso con tanto renombre como el Miss Venezuela, me ha dejado lecciones muy valiosas donde no solo crecí profesionalmente sino que trabaje y consolide la percepción que tengo sobre mí misma. Hoy más que nunca se que soy una mujer capaz, pues desde el trabajo interno he logrado conocer cada aspecto y reinventarme cuando la ocasión o circunstancias lo ameritan, una mujer valiente que utilizó su plataforma con el propósito de alzar la voz por aquellos que merecen ser visibilizados, realidades que no deben ser ignoradas y culturas que para que seamos una mejor sociedad deben ser instauradas. Entendí que la meta va más allá de objetivos tangibles como una corona, cada paso es importante y cualquier avance será significativo para contribuir con la creación de un mundo más inclusivo en el que todos tengamos la oportunidad de vivir y desarrollar al máximo nuestras potencialidades, me llevo el aprendizaje de que esa será mi tarea y propósito por siempre. Desde esta experiencia estoy más comprometida y lista que nunca.” Aseguró sonriente mientras se preparaba para su última aparición oficial como Miss Aragua al Miss Venezuela 2024.

Victoria y su nexo ineludible con Maracay:

La Arraiz es un tipo de Miss bastante particular. Sus dotes de bailarina le dan la agilidad, suavidad y elegancia de una gacela. Su personalidad es puro fuego, con lo que su actitud sobre el escenario y la pasarela es avasallante. Pero es su mundo interior, su don de gente, su amabilidad y transparencia lo que la destaca de entre la multitud. Victoria es una apasionada de la danza, de la pintura, de la música y la literatura. Victoria es fastuosa, elegante, sofisticada, moderna, irreverente y bohemia, Victoria es como Maracay, esa musa de grandes, emperatriz del valle, testigo de la historia.

Justamente a propósito de su pasión por el arte y la historia y por la capital aragüeña, la Arraiz produjo junto a un equipo de artistas, su última sesión fotográfica como Miss Aragua al Miss Venezuela, con todo el glamour y la irreverencia que la caracterizan, pero sobre todo con todo el arte y la pasión que solo Maracay puede dar como telón de fondo.

El legendario Antiguo Hotel Jardín, el centro de la ciudad, y la emblemática Casa de Los Arcos fueron los escenarios donde artistas de la talla del fotógrafo Mauricio Zarrelli, y los videografos José Daniel Rodríguez y Daniel Verenzuela se unieron a la modelo y al diseñador David Merchan y la casa de moda VIP para mostrar esa conexión mágica entre la modelo y la ciudad. “Victoria es una mujer que tiene una relación fuerte con el mundo del arte y de la moda. Está producción es la mejor forma de ejemplificarlo y que mejor que en los lugares más icónicos de nuestra Ciudad Jardín y con piezas de nombres emblemáticos para la moda aragüeña como David y VIP”, resaltó Zarrelli entorno al trabajo audiovisual y fotográfico.

Pero si algo caracteriza a la rubia palonegrense es su ímpetu indetenible y es que desde ya alista una serie de iniciativas que mantendrán su agenda ocupada por los próximos meses. “Mis proyectos van enfocados hacia la continuidad de un legado, sumar significativamente a mi entorno pero también cuidar más de mí. De momento tengo muchísimo trabajo por hacer, estabilizar mi marca personal poniendo empeño a mi carrera como modelo, presentadora e imagen de marcas; y a su vez darle vida a sueños que han estado allí por mucho tiempo. Hay proyectos que implican el desarrollo de un centro de formación direccionado hacia la preparación artística integral de jóvenes aragüeños pero esa es una sorpresa que tengo y hoy anuncio por primera vez de forma pública, se viene el nacimiento de “Victoria’s Group”, pronto conocerán la faceta en la que pondré en práctica todo lo aprendido hasta la fecha para dar vida a nuevos talentos y sacar todo este conocimiento que es digno de compartir.” Resaltó la beldad aragüeña.

En cuanto a las pasarelas, cámaras y el mundo de la moda, la belleza y la publicidad, la Arraiz también tiene interesantes proyectos. “Para mi fortuna he contado con el apoyo de marcas que hacen crecer mi currículum profesional, permitiéndome salir de mi zona de confort y poniendo a prueba mis habilidades transformacionales. Recientemente me uní a una la familia de Agua Mineral Canaima como su imagen y portavoz de una vida activa y saludable; con Vital Centro Dermoestetico he trabajado desde el año pasado enfocándonos en el cuidado personal que va del interior hacia el exterior. Para mí ha sido enriquecedor contar con la guía ideal para adquirir hábitos y rutinas más sanas; con David Merchan seguiremos trabajando en varios proyectos con sus nuevas propuestas y con VIP tengo pautado todo el proceso de promoción de su más reciente colección “Ultimate Queen 2024/2025”, así que habrá moda y belleza para rato.” Detalló la modelo

Por último Victoria destacó que le gustaría que su reinado sirva de inspiración a todas esas chicas que sueñan con una carrera entre pasarelas y coronas. “Lo más importante durante este camino es mantenerte fiel a tu esencia y amarte en el proceso. Ser una reina de belleza requiere de compromiso, sabiduría y bondad para comprender que somos agentes de cambio con un propósito que nos permite llegar a grandes masas, es un poder que hay que utilizar con el máximo cuidado y desempeñar el rol para el que hemos sido elegidos con la mayor de las responsabilidades. Es un camino lleno de obstáculos pero siempre hay que recordar por qué estamos aquí, esa será tu fuerza para seguir avanzando. Vive, aprende y ayuda a todos los que puedas en el camino.” Finalizó justo a tiempo para salir hermosamente ataviada en un diseño exclusivo que David Merchan creó para su última aparición como abanderada regional al Miss Venezuela, en el Miss Aragua 2025.

