Diosdado Cabello asegura que la frontera con Colombia «está resguardada, cuidada al extremo».

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este martes que todas las fronteras que el país comparte con Colombia «están resguardadas, cuidadas al extremo» por fuerzas policiales y militares, aunque, añadió, no puede decir lo mismo del lado colombiano.

«Estos hombres y las mujeres de nuestras fuerzas policiales y la Fuerza Armada están listos, desplegados, a lo largo y ancho de toda nuestra frontera con una experiencia positiva. Nosotros, lamentablemente, no podemos decir eso del lado colombiano», manifestó Cabello, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, indicó que la «guerra» del Gobierno de Colombia contra «grupos irregulares, paramilitares» de ese país es «histórica» y no tiene «nada qué ver» con Venezuela.

Esta declaración se produce luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmara este lunes que las guerrillas de la Segunda Marquetalia -uno de los grupos disidentes más grandes de las extintas FARC- y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) libran una «guerra» en Colombia y Venezuela.

Petro consideró «importante que Venezuela determine sacar los dos grupos de su territorio a fondo».

«Decenas de toneladas de cocaína han caído del lado venezolano y funcionarios públicos sobornados. La estrategia de estos grupos, consiste no tanto en la agresión armada contra los Estados sino, como al estilo traqueto (persona mafiosa), sobornar (a) oficiales y funcionarios de ambos Estados», señaló Petro en su cuenta de X.

«Para el bien de Colombia y Venezuela, no debe haber grupos armados binacionales, dirigidos por extranjeros, en nuestros territorios», agregó el mandatario colombiano.

Sin aludir a Petro, Cabello aseguró este martes que Venezuela ha demostrado con «hechos claros» la protección de su frontera y mencionó que «en los últimos días» la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha destruido «más de cinco intentos de armar campamentos» para el narcotráfico del lado venezolano.

Además, manifestó su disposición a Colombia a trabajar en conjunto: «Venezuela humildemente está a la orden de Colombia. Este es un trabajo sin descanso, de todos los días, de entender la vulnerabilidad de esa frontera».

Este lunes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó a redoblar la lucha directa contra bandas violentas y criminales en la frontera con Colombia, luego de pedir que se active la zona económica binacional número uno, creada por ambos países en julio pasado.

Maduro dijo que es necesario seguir tendiendo la mano a Colombia, «a la gente de a pie, a la gente que quiere paz, a la gente que quiere que la frontera sea cada vez mejor y funcione mejor».

