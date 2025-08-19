Sheinbaum se opone a operativos militares de EE. UU. cerca de Venezuela.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo estar a favor de la no intervención respecto a los supuestos operativos militares que Estados Unidos realiza en el mar Caribe, cerca de Venezuela, y que han encendido las alarmas en la región.

“No al intervencionismo. Eso no solamente es convicción, sino que está en la Constitución (mexicana)”, señaló la mandataria este martes durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de la gobernante mexicana ocurre luego de que la agencia de noticias Reuters revelara que en las próximas 36 horas, tres destructores estadounidenses equipados con el sistema Aegis, una tecnología de defensa diseñada para rastrear múltiples objetivos y neutralizar amenazas aéreas o marítimas de forma simultánea, llegarán frente a las costas de Venezuela.

Esto como parte de un despliegue militar contra organizaciones de narcotráfico en América Latina.

Según la información, en la que citó a un funcionario estadounidense, el operativo tendría alrededor de 4.000 marines en la región del Caribe y, además de los tres destructores, también estaría contemplado el uso de aviones de vigilancia P-8 Poseidon, varios buques de guerra adicionales y al menos un submarino de ataque.

El anuncio se alinea con la orden del presidente Donald Trump, del pasado 8 de agosto, para emplear a las Fuerzas Armadas contra carteles extranjeros, y llega junto al aumento de la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro a 50 millones de dólares.

Sin opinar demasiado, Sheinbaum citó la Constitución mexicana en la que resaltó que la presidenta debe regirse bajo los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

Así como la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional.

“Lo dice claramente nuestra Constitución y es nuestra posición siempre la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias”, enfatizó.

Y remarcó su llamado a la “no intervención, que todo se resuelve con diálogo”.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump busca luchar contra el tráfico del fentanilo en EE.UU., que, a su juicio, es producido principalmente por los carteles mexicanos con productos chinos.

Como respuesta al impacto de esta droga en su país, que provoca un gran número de muertes, el estadounidense designó en febrero como terroristas a los seis principales carteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

En julio pasado, agregó en la lista al Cartel de los Soles, que según Washington, estaría liderado por Maduro, algo que niega Caracas.

La actual Administración intensifica los vuelos secretos de drones sobre México para rastrear laboratorios de fentanilo, un programa que inició durante el anterior Gobierno de Joe Biden, pero esos operativos tienen prohibido el uso de la fuerza letal.

